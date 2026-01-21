Gobernador saliente de New Jersey firma ley que protege a los inmigrantes del ICE

Suscríbete a nuestros canales

En sus últimas horas como gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy sacudió el tablero político al firmar una ley que blinda hospitales y escuelas frente a agentes del ICE, pero propinó un golpe inesperado a los defensores de los inmigrantes al vetar otras dos medidas clave.

Mientras la nueva gobernadora Mikie Sherrill asume el mando, el estado tiene ahora una protección parcial que busca resistir las políticas de deportación masiva de la administración Trump, aunque bajo una intensa lluvia de críticas por lo que muchos consideran un "veto de bolsillo" de último minuto.

Nueva Jersey establece "Zonas Seguras"

La ley firmada por Murphy prohíbe que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ingresen a hospitales, escuelas y lugares de culto sin una orden judicial específica.

El objetivo: Garantizar que ningún residente deje de buscar atención médica o educación por miedo a ser detenido.

Política modelo: El Fiscal General del estado deberá publicar guías estrictas para proteger estos "lugares sensibles".

Declaración de Murphy: “Nadie debería vivir con miedo mientras reza en una iglesia o busca asistencia legal debido a su estatus migratorio”.

El doble veto: ¿Protección o precaución política?

A pesar de firmar el blindaje de las zonas seguras, Murphy rechazó los dos pilares más ambiciosos del paquete legislativo: la ley que limitaba el intercambio de información con autoridades federales y la conversión de la Directiva para Fortalecer la Confianza del Inmigrante en ley estatal.

Medida: Zonas Seguras (Escuelas/Iglesias) / Estado Final: FIRMADA / Razón de Murphy: Proteger servicios esenciales.

Medida: Límite de intercambio de información / Estado Final: VETADA / Razón de Murphy: Riesgo de desafíos judiciales inmediatos.

Medida: Codificación de la Directiva de Confianza / Estado Final: VETADA / Razón de Murphy: Los cambios legislativos la hicieron vulnerable.

Murphy argumentó que firmar estas leyes en su forma actual sería una "receta para el desastre", ya que invitaría a los jueces federales a desmantelar todas las protecciones existentes bajo el escrutinio de la administración Trump.

Críticas y el incierto futuro bajo Mikie Sherrill

La decisión de Murphy ha indignado a organizaciones como la ACLU y al Caucus Legislativo Latino, quienes esperaban una resistencia total.

Al usar un veto de bolsillo, los proyectos de ley ahora están muertos y deben ser reintroducidos desde cero en la nueva legislatura.

Ahora, todas las miradas se centran en la gobernadora electa Mikie Sherrill. Los defensores del derecho a la inmigración la instan a retomar el paquete legislativo de inmediato para cumplir con la promesa demócrata de resistir las políticas federales de 2026.

