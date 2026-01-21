¿Qué falló en Infineum? Investigan la muerte de un operario de 71 años que cayó en una paila de aceite en Nueva Jersey

Suscríbete a nuestros canales

Una jornada laboral en la industria química terminó en tragedia este martes 20 de enero de 2026. Un hombre de 71 años perdió la vida tras caer accidentalmente en un enorme contenedor de aceite mineral mientras realizaba labores de carga en la Planta Química Bayway, ubicada en Linden, Nueva Jersey.

La instalación, operada por la empresa Infineum (una alianza estratégica entre los gigantes petroleros ExxonMobil y Shell), es un punto clave para la producción de aditivos para lubricantes. El incidente ha provocado el cierre parcial de la zona para permitir investigaciones federales.

Los detalles del fatal accidente

El suceso ocurrió alrededor de las 1:30 p. m., cuando el trabajador, un subcontratista residente de Iselin, se encontraba en la parte superior de un tanque con capacidad para 6,000 galones.

La caída: Según las primeras investigaciones, el contenedor se estaba llenando con aceite mineral en el momento en que el hombre cayó al interior.

El rescate: A pesar de la rápida intervención de los departamentos de bomberos de Bayway y Linden, quienes lograron extraer al hombre del tanque, los equipos médicos lo declararon muerto en el lugar de los hechos.

La víctima: Aunque su identidad no ha sido revelada oficialmente, se confirmó que se trata de un veterano de la industria con décadas de experiencia, lo que añade una capa de desconcierto a la investigación sobre los protocolos de seguridad.

Investigación en curso: ¿Hubo fallos de seguridad?

Tanto la policía local como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) han iniciado investigaciones independientes para determinar las causas exactas del accidente.

Por su parte, Infineum emitió un comunicado lamentando el suceso: "Lamentablemente, a veces ocurre algo, y desafortunadamente, ese es el caso hoy. Nuestro objetivo es mitigar riesgos y asegurar que cada persona esté capacitada, pero investigaremos a fondo cómo y por qué ocurrió esto".

La empresa aseguró estar cooperando plenamente con las autoridades para esclarecer si el trabajador contaba con el equipo de protección anticaídas necesario o si hubo algún fallo mecánico en el tanque de 6,000 galones.

