¿Qué significa el nuevo símbolo en los trenes de Nueva Jersey? La razón que podría salvar vidas

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo decidido por proteger a los pasajeros y combatir la explotación ilegal, NJ Transit en Nueva Jersey ha lanzado oficialmente su campaña de concientización contra la trata humana para el año 2026.

Con el lema "Safe Passage" (Pasaje Seguro), la mayor agencia de transporte del estado busca educar tanto al público como a sus empleados sobre cómo identificar y reportar señales de este delito, especialmente con la llegada de grandes eventos como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

NJ Transit está implementando una vigilancia activa en estaciones y trenes de Nueva Jersey

Utilizan una estrategia de comunicación directa que abarca mensajes en monitores digitales, carteles en los vagones de tren y autobuses, además de mantener una fuerte presencia en redes sociales.

La iniciativa resalta que "la trata de personas no siempre es fácil de detectar", por lo que anima a los usuarios a estar atentos a comportamientos sospechosos, como personas que parecen estar bajo el control estricto de otros o que muestran signos de confusión.

Según lo reportado por Telemundo 62, la campaña subraya la importancia de la colaboración de la comunidad de Nueva Jersey.

Las autoridades de NJ Transit enfatizan que el transporte público es, lamentablemente, una vía común utilizada por los traficantes, lo que convierte a cada pasajero en un posible aliado para salvar vidas.

Nueva Jersey se prepara para la Copa Mundial 2026

El inicio de esta fase de la campaña no es una coincidencia. Con más de un millón de visitantes esperados para el Mundial de Fútbol, NJ Transit ha reforzado sus protocolos de seguridad.

Kris Kolluri, Presidente y CEO de NJ Transit, ha declarado que la agencia está comprometida a "proporcionar al público y a los empleados la información necesaria para proteger a las personas más vulnerables", indica Comunicado de Prensa de NJ Transit.

Además, el Departamento de Policía de NJ Transit (NJTPD) está trabajando mano a mano con el Fiscal General del Estado para capacitar a todo su personal de primera línea, desde conductores de autobús hasta oficiales de seguridad, en técnicas de detección e intervención segura.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



