Aumenta la tensión migratoria en EEUU: rechazan operativos agresivos efectuados por agentes en Portland

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Portland, Oregón, Estados Unidos (EEUU), se encuentra en un estado de calma tensa este viernes, luego de que agentes federales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hirieran a balazos a una pareja en el vecindario de Hazelwood.

El incidente, ocurrido la tarde de este jueves 8 de enero, ha encendido las alarmas en la comunidad inmigrante, especialmente por ocurrir apenas 24 horas después de la muerte de Renee Nicole Good a manos de agentes de ICE en Minneapolis.

Los hechos: ¿Qué sucedió en Portland?

Alrededor de las 2:15 de la tarde, agentes federales, inicialmente identificados como ICE, pero luego confirmados como CBP por el FBI, interceptaron un vehículo Toyota Tacoma.

Según informes preliminares de la policía de Portland, los agentes dispararon contra los ocupantes, un hombre y una mujer que han sido identificados por líderes locales como una pareja de esposos hispanohablantes.

Estado de salud: ambas víctimas sobrevivieron al ataque inicial.

El hombre recibió impactos en el brazo y la mujer en el pecho.

Fueron trasladados a hospitales locales (Legacy Emanuel y OHSU) y, según la concejal Elana Pirtle-Guiney, permanecen con vida.

La versión federal: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó que el vehículo intentó embestir a los agentes, justificando el uso de fuerza letal como defensa propia.

el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó que el vehículo intentó embestir a los agentes, justificando el uso de fuerza letal como defensa propia. La respuesta local: el alcalde de Portland, Keith Wilson, y la gobernadora Tina Kotek han cuestionado duramente la narrativa federal.

"El tiempo en que podíamos creer en la palabra del gobierno federal ha quedado atrás", declaró Wilson.

Wilson ha sido el más tajante, calificando el actuar de los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) como "imprudente" y "un peligro para los residentes de Portland".

Exigió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspenda todas las operaciones tácticas en la ciudad hasta que se aclare por qué se utilizó fuerza letal en un vecindario residencial.

Contexto: un panorama de "mano dura"

Este suceso no es aislado, se enmarca en la política de "tolerancia cero" y operativos masivos de la administración de Donald Trump iniciada en 2025.

Solo en los últimos meses, al menos cinco personas (incluyendo a Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años) han muerto en altercados con agentes migratorios.

En Minneapolis, la muerte de Good, quien recibió un disparo en la cabeza mientras estaba en su auto, ha generado protestas nacionales.

Los videos de transeúntes contradicen la versión oficial de "defensa propia", mostrando que el agente disparó cuando ella intentaba evadir el bloqueo, sin representar una amenaza inminente de muerte.

¿Qué hacer si te encuentras en un operativo?

Para la comunidad inmigrante, con o sin estatus legal, estas son las recomendaciones de organizaciones de derechos civiles:

Mantén la calma y guarda silencio: no tienes la obligación de declarar sobre tu lugar de nacimiento o estatus migratorio. Di: "I am exercising my right to remain silent" (Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio). No corras ni te resistas: como demuestran los casos de Portland y Minneapolis, los agentes están utilizando fuerza letal ante intentos de huida en vehículos. Graba si es seguro: el derecho a grabar a oficiales en lugares públicos está protegido por la Primera Enmienda. Hazlo sin interferir en su camino. Solicita una orden judicial: si agentes llegan a tu casa, no abras la puerta a menos que pasen por debajo de ella una orden firmada por un juez (una orden administrativa de ICE no es suficiente para entrar a una vivienda privada sin consentimiento).

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube