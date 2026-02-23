CICPC se pronuncia sobre la supuesta detención de 30 funcionarios

Suscríbete a nuestros canales

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ha emitido un pronunciamiento oficial para desmentir categóricamente los rumores que circulaban en redes sociales y cadenas de WhatsApp sobre una supuesta detención masiva de sus agentes.

La directiva de la policía científica fue enfática al señalar que la noticia sobre la aprehensión de 30 funcionarios carece de todo fundamento legal y fáctico:

La institución asegura que no se ha realizado ningún operativo, ni en Caracas ni en el interior del país, que involucre tal cantidad de arrestos dentro de sus filas.

Según el comunicado, estas informaciones falsas tienen como único propósito generar desestabilización y "empañar la imagen" del cuerpo detectivesco.

Ante la velocidad con la que se propagó este rumor, el CICPC insta a la población a ser responsable con lo que comparte:

Se pide detener la difusión de contenidos de "dudosa procedencia" o que lleguen vía mensajería instantánea (como WhatsApp) sin respaldo oficial.

La recomendación es consultar únicamente los canales verificados de la institución y las cuentas oficiales de sus autoridades

Contexto de los Rumores

Este tipo de noticias falsas suelen aparecer en contextos de alta sensibilidad política o social. En este caso, el rumor intentaba sugerir una fractura interna en los cuerpos de seguridad, lo cual ha sido negado por la policía científica, reafirmando que su operatividad se mantiene bajo absoluta normalidad.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube