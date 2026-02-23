Reportan incendio en local de comida del CC Líder: Bomberos en el sitio

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 23 de febrero en horas de la tarde se registró un incendio en el Centro Comercial Lider, ubicado en la avenida de Francisco de Miranda en Caracas..

De acuerdo al reporte de los Bomberos de Caracas, el conato se produjo en el área de cocina de un restaurante de suchi.

El local Iromi Suchi, recibió la atención del cuerpo de bomberos, quienes sofocaron las llamas para evitar mayores daños.

En el procedimiento se desalojaron 15 personas y se activó la investigación correspondiente.

Otro suceso este lunes 23 de febrero en el CC Líder

Una joven de aproximadamente 23 años falleció tras caer desde una altura de cerca de 20 metros en el Centro Comercial Líder.,

A su llegada, los rescatistas constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales, y se procedió a declarar su fallecimiento en el sitio. El área fue acordonada para permitir que los equipos forenses y de seguridad realizaran las diligencias correspondientes y aseguraran la escena.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube