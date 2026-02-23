El error del capo: su círculo íntimo fue la brújula para el golpe final contra "El Mencho"

Suscríbete a nuestros canales

Tras la confirmación de la baja de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", nuevos detalles revelados por la Secretaría de Defensa de México arrojan luz sobre el operativo que puso fin a décadas de persecución. Las autoridades confirmaron que la clave del éxito no estuvo en un despliegue masivo de fuerza, sino en el rastreo minucioso de su entorno familiar.

Según la Sedena, los movimientos de su pareja sentimental fueron el "hilo conductor" que permitió vulnerar el cerco de seguridad del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



El talón de Aquiles

A pesar de ser uno de los hombres más precavidos del mundo criminal, Oseguera Cervantes no pudo blindar su conexión con su núcleo más cercano. Los analistas de inteligencia militar explicaron que el monitoreo constante a las actividades y traslados de su pareja permitió identificar patrones logísticos y rutas de suministro que conducían directamente a su refugio en la sierra.



"La disciplina de seguridad del objetivo se vio comprometida por su necesidad de mantener contacto con su círculo íntimo. Ese fue el error estratégico que nos dio la ubicación exacta", detalló un alto mando durante la rueda de prensa. Este seguimiento permitió a las fuerzas especiales planificar una incursión quirúrgica sin dar oportunidad a las filtraciones que en el pasado facilitaron sus huidas.

Operativo sin margen de error

La ofensiva, ejecutada en la zona limítrofe entre Jalisco y Michoacán, se basó en inteligencia de señales y vigilancia aérea discreta. Al confirmar la presencia de personas de su extrema confianza en un cuadrante específico, los comandos de élite de la Marina y el Ejército activaron el asalto. La precisión fue tal que se logró neutralizar la amenaza antes de que el grupo criminal pudiera activar los "narcobloqueos" que tradicionalmente utilizaban para proteger a su líder.



Alerta máxima por la sucesión

Aunque la baja de "El Mencho" representa un triunfo histórico para el Estado mexicano, el país entra ahora en una fase de incertidumbre. La caída del fundador deja un vacío de poder en la organización criminal más violenta del continente. Las autoridades federales han reforzado la vigilancia en estados clave, anticipando posibles fracturas internas o una ola de violencia por el control de la estructura que ahora queda acéfala.

