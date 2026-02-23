Cashea envía correos a usuarios que pudieron verse afectados con la filtración de datos personales: detalles

Suscríbete a nuestros canales

Cashea se encuentra en el centro de la atención pública tras confirmarse una filtración de datos que afectó sus sistemas este fin de semana.

El incidente es calificado por analistas como una de las brechas de seguridad más significativas en el sector Fintech, la cual habría expuesto un volumen masivo de registros de transacciones.

A través de un comunicado oficial emitido por el equipo Cahsea, la empresa abordó la situación con un mensaje hacia sus usuarios y aliados comerciales:

A pesar de la magnitud de la cifra, la empredsa fue enfática en aclarar los límite del ataque.

Las cuentas de los usuarios y aliados no fueron vulneradas, las claves de acceso permanecen bajo resguardo. Además la app se mantiene 100% operativa para que sigan comprando y pagando.

La compañia asegura haber reforzado las capas de protección para evitar futuros incidetes y garantizar que la información de su comunidad sigue siedo la prioridad principal.

