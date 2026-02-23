Precaución

Cashea envía correos a usuarios que pudieron verse afectados con la filtración de datos personales: detalles

La aplicación sufrió un duro golpe tras filtrarse más de 79 millones registros de transacciones de sus usuarios

Por Krisbell Quiñones
Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 09:30 am
Cashea envía correos a usuarios que pudieron verse afectados con la filtración de datos personales: detalles

Cashea se encuentra en el centro de la atención pública tras confirmarse una filtración de datos que afectó sus sistemas este fin de semana. 

El incidente es calificado por analistas como una de las brechas de seguridad más significativas en el sector Fintech, la cual habría expuesto un volumen masivo de registros de transacciones.

A través de un comunicado oficial emitido por el equipo Cahsea, la empresa abordó la situación con un mensaje hacia sus usuarios y aliados comerciales:

A pesar de la magnitud de la cifra, la empredsa fue enfática en aclarar los límite del ataque. 

Las cuentas de los usuarios y aliados no fueron vulneradas, las claves de acceso permanecen bajo resguardo. Además la app se mantiene 100% operativa para que sigan comprando y pagando. 

La compañia asegura haber reforzado las capas de protección para evitar futuros incidetes y garantizar que la información de su comunidad sigue siedo la prioridad principal.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
México
Florida
Nueva York
Lunes 23 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América