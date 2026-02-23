Inameh prevé cielos despejados y persistencia de altas temperaturas este 23 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este lunes 23 de febrero se mantiene la estabilidad atmosférica en gran parte del país, lo que garantiza cielos despejados y escasas probabilidades de precipitaciones en la franja norte y central del territorio nacional.

Sol y calor: riesgo de incendios en aumento

La presencia de una masa de aire seco continúa favoreciendo el incremento de las temperaturas. Los termómetros marcarán niveles críticos en los siguientes estados:



Llanos Centrales y Occidentales: en Guárico, Apure y Barinas se esperan máximas que oscilarán entre los 38°C y 39°C.



Región Capital: Caracas tendrá una mañana fresca con 17°C, pero la temperatura ascenderá hasta los 28°C en horas de la tarde.



Alerta Roja: debido a la fuerte radiación solar y la falta de lluvias, el riesgo de incendios forestales se mantiene sobre el 75% del país.



Nubosidad y lluvias dispersas

A pesar del predominio de buen tiempo, la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical y el transporte de humedad por los vientos alisios generarán algunas lluvias o lloviznas de corta duración en:

Sur del país: Amazonas y Bolívar.



Oriente: Delta Amacuro y el Esequibo.



Occidente: Sur del Lago de Maracaibo y zonas montañosas de los Andes.



Polvo del Sahara y Calima

Se mantiene la observación por concentraciones leves de polvo del Sahara, lo que contribuye a la presencia de calima en las zonas urbanas, reduciendo ligeramente la visibilidad y afectando la calidad del aire en los estados costeros.

