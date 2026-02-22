En menos de una hora reparan celulares y tablet en Caracas: conozca precios del servicio técnico

Suscríbete a nuestros canales

Usuarios acuden a talleres por mantenimiento o cambio de piezas de celulares y tablets. El servicio para celulares incluye cambio de pantalla, salida de auricular, altavoz, pin de carga, batería, entre otros. Lo que más se vende son las pantallas en promoción con vidrio templado.

El mantenimiento de los celulares con sistema operativo Android cuesta entre $ 10 y $ 60, con sistema operativo IOS $ 250 si es iPhone y con microsoldadura. Entre los servicios que presta Bluestore, ubicado en City Market, se encuentran el mantenimiento del pin de carga y con microsoldadura, cambio de pantalla. “Pantallas es lo que más se vende”, dijo Neomar Valderrama, técnico.

Precisó que cambiar el vidrio de la pantalla de un celular, según el modelo, cuesta de $ 2 a $ 5, igualmente para las tablets. Las baterías para teléfonos y tablets, desde $ 20 y la instalación del software vale de $ 10 a $ 40 para celulares y tablets.

Una vez realizado el mantenimiento de los equipos, se entregan en promedio en una hora. “Aquí, como hay competencia, uno tiene que entregar rápido”.

Obsequian vidrio templado en promoción

Añadió que, con el cambio de pantalla, la empresa obsequia el vidrio templado en promoción.

Respecto a las piezas, comentó que si el equipo requiere repuestos originales, deben ser originales; por ejemplo, el flex de carga: “Si no se pone original, el equipo se reinicia a cada rato”. A los equipos de baja gama sí se les colocan piezas genéricas, como los micrófonos, pines de carga; todos los vidrios son genéricos.

Servicio técnico para celulares de baja y alta gama

La vendedora de Elite Fix, Darjin Rivero, indicó que el servicio técnico para celulares de baja gama cuesta de $ 20 a $ 25, por ejemplo, para Samsung A02, A03, Techno Spark 8C, 2022, 2023, para los de alta gama con pantalla curva, vale de $ 350 a $ 380. Igualmente para tablets, la mica para una tablet Olax K8 vale $ 20, pantallas, con instalación, por $ 40.

El taller brinda mantenimiento de todo el equipo (celulares y tablets), a salidas de auricular, altavoz, bocina. En promoción, “si se le coloca la pantalla, obsequiamos el vidrio templado”, dijo.

Tiempo de entrega del celular o Tablet es de 40 minutos

El cambio de vidrio de pantalla vale $ 5, cambiar la batería, entre $ 18 y $ 25 para los de baja y media gama; para alta gama, de $ 25 a $ 50 (Samsung Ultra o iPhone), instalar el software por $ 10. Tras realizar el mantenimiento, el celular se entrega de 30 a 40 minutos y la tablet en 40 minutos. “Lo que más tarda es el cambio de baterías de iPhone porque hay que hacer respaldo de dos a tres horas, también las tablets”. Dijo.

En promoción, el cambio de pantalla cuesta $ 20, incluye mantenimiento e instalación, un mes de garantía y el vidrio. Para teléfonos de baja gama se usan repuestos genéricos; para los de alta gama, originales.

El encargado de Coyote Servicio Técnico, Manuel Jáuregui, indicó que el mantenimiento para celulares cuesta $ 25 en promedio, para tablet pequeña $ 17 y para las grandes $ 27. El servicio técnico es un mantenimiento completo que se le hace al celular: cambio de pantalla, instalación y “se le obsequia el vidrio”.

El taller brinda servicios de cambio de pin de carga, cambio de batería, microsoldadura y cambio de pantalla. El cambio de vidrio para un teléfono de gama baja cuesta $ 5, gama alta por $ 15, para tablet hay hidrogel de $ 10 a $ 15; el cambio de batería vale de $ 20 a $ 25 y cambio de software por $ 20.

El celular o tablet se entrega en una hora luego de hacer el mantenimiento. El taller usa “repuestos genéricos pero certificados”.

