ICE actualiza estatus de Tareck El Aissami y Samark López: figuran como capturados en su lista oficial

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) actualizó este sábado su portal oficial de los "Más Buscados", donde el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y el empresario Samark López Bello, aparecen ahora bajo el estatus de “capturados”.

Cambio en el portal oficial

La información, que puede ser verificada en la sección de "Prófugos Capturados" de la agencia estadounidense, marca un hito en el seguimiento que Washington realiza sobre ambos ciudadanos venezolanos. Hasta hace poco, ambos figuraban con fichas de búsqueda activa y recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

Contexto de las acusaciones

Tanto El Aissami como López Bello fueron acusados por el Departamento de Justicia de EEUU de violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin). Según las investigaciones del Distrito Sur de Nueva York, ambos habrían participado en una red de lavado de activos y evasión de sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC).

¿Qué significa este estatus?

Aunque la página del ICE no ofrece detalles adicionales sobre el lugar o la fecha exacta de la "captura", este movimiento administrativo en la web oficial suele ocurrir cuando el sujeto ya se encuentra bajo custodia de las autoridades o cuando existe una confirmación oficial de su detención por parte de una jurisdicción colaboradora.

Cabe recordar que ambos fueron detenidos en Venezuela en abril de 2024 por las autoridades nacionales, bajo cargos de corrupción y legitimación de capitales vinculados a la trama "PDVSA-Cripto". La actualización del ICE sugiere que la agencia estadounidense ha tomado nota formal de esta situación para efectos de su registro de fugitivos internacionales.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube