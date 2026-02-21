La capital de Estados Unidos que más gasta en OnlyFans: los detalles te sorprenderán

Suscríbete a nuestros canales

Un informe del portal OnlyGuider sacude la opinión pública al confirmar que Texas es el segundo estado que más dinero gasta en OnlyFans en todo Estados Unidos, con una cifra que supera los 248 millones de dólares anuales.

Dentro de este ecosistema de consumo digital, Houston se alza como la "capital del deseo", liderando el gasto total y superando a otras metrópolis como Dallas o Austin en la facturación de contenido para adultos.

Houston y el Condado de Harris: el epicentro del gasto

El reporte detalla que el consumo en Texas no es uniforme, pero Houston mantiene un dominio absoluto en términos de volumen financiero.

Solo los residentes de la ciudad gastaron 32 millones de dólares en suscripciones durante 2025.

Condado de Harris: Registró un gasto total de 43 millones de dólares , la cifra más alta para cualquier condado en el estado.

Dallas (Líder per cápita): Aunque gasta menos en total que Houston, Dallas es donde cada habitante gasta más en promedio, con 201,000 dólares por cada 10,000 personas.

Zonas Rurales: El estudio revela que el fenómeno no es exclusivo de las ciudades; condados pequeños muestran gastos per cápita sorprendentes, lo que indica que el consumo atraviesa todos los estratos sociales.

¿Por qué Texas gasta tanto en contenido digital?

Especialistas en comportamiento digital sugieren que el éxito de OnlyFans en Texas, y especialmente en Houston, no se debe únicamente al erotismo, sino a una compleja mezcla de factores sociales:

Aislamiento y Soledad: La búsqueda de conexión emocional en un entorno de trabajo remoto y largas jornadas. Ritmo de vida: Houston, con su industria energética y turnos nocturnos, genera un terreno fértil para el entretenimiento digital bajo demanda. Economía de Supervivencia: Para miles de creadores anónimos en el estado, la plataforma se ha convertido en un salvavidas financiero ante la inflación de 2026.

La economía invisible en cifras

OnlyFans cerró el año pasado con ingresos globales de 7,200 millones de dólares. El análisis para Texas se realizó cruzando datos financieros con tendencias de búsqueda en Google y modelos de conversión publicitaria.

Ciudad Gasto Estimado 2025 Houston $32,000,000 Condado de Harris (Total) $43,000,000 Dallas Líder en gasto por habitante

