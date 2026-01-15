El debate del "impuesto al pecado": la propuesta fiscal contra OnlyFans en Florida

Suscríbete a nuestros canales

El debate sobre la regulación de las plataformas de contenido para adultos en Florida ha escalado tras la propuesta económica del precandidato republicano James Fishback.

El aspirante a suceder a Ron DeSantis planteó la implementación de un gravamen especial que obligaría a los usuarios que generan ingresos en OnlyFans a entregar la mitad de sus ganancias al estado.

Según el planteamiento, los fondos recaudados, estimados en unos 200 millones de dólares anuales, se destinarían al presupuesto de las escuelas públicas, el aumento salarial de los docentes y la creación de una autoridad que administre la salud mental para hombres.

Argumentos morales y fines educativos

El impulsor de la medida sostiene que la carga impositiva tiene como objetivo principal desincentivar la participación de jóvenes en este tipo de actividades digitales.

Fishback ha calificado a la plataforma como una estructura de "degeneración" y asegura que el estado debe intervenir para proteger los valores familiares.

De acuerdo con datos recientes de la industria, Florida es considerado uno de los núcleos con mayor cantidad de creadores per cápita en Estados Unidos, con Miami y Orlando liderando las estadísticas de consumo y generación de contenido a nivel global.

Al respecto, James Fishback defendió su postura señalando:

"Se llama impuesto al pecado porque, en primer lugar, es un pecado; pero el propósito en economía es desincentivar y desalentar un comportamiento. No quiero que mujeres jóvenes estén vendiendo sus cuerpos a hombres enfermos en línea", expresó Fishback.

Reacción de los creadores y legalidad

La respuesta por parte de los afectados no se hizo esperar, encabezada por Sophie Rain, una de las figuras con mayores ingresos en el sitio.

Los críticos de la propuesta argumentan que los creadores ya cumplen con sus obligaciones fiscales federales como contratistas independientes y que un impuesto estatal del 50 % resultaría confiscatorio y constitucionalmente inviable. Además, señalan que la medida podría provocar un éxodo de profesionales digitales hacia otros estados, afectando la economía local de Florida, donde la plataforma tiene una presencia significativa.

Sophie Rain manifestó su rechazo ante la propuesta del precandidato:

"¿Cómo se le impone un impuesto al pecado a una cristiana que no ha pecado? Florida es el centro de OnlyFans; simplemente vas a expulsar a la gente del estado. Me parece que también es una violación constitucional", dijo Rain.

Otros sectores de la industria han calificado la iniciativa como una estrategia publicitaria de campaña para ganar notoriedad en las encuestas primarias del Partido Republicano.

Hasta el momento, no se ha presentado un borrador formal de la legislación ni se han detallado los mecanismos administrativos que permitirían al estado de Florida fiscalizar directamente los ingresos brutos generados dentro de la plataforma privada.

