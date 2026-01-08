Aumenta la aprobación de visas para OnlyFans en EEUU: estas son las razones

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha registrado una evolución en los criterios para otorgar las Visas O-1, un visado que históricamente se reservaba para científicos, atletas y artistas de renombre internacional.

En la última década, la emisión de estos permisos ha crecido un 50%, incorporando ahora a creadores de contenido de plataformas como OnlyFans y figuras con alto impacto en redes sociales.

Estos solicitantes fundamentan sus casos en el volumen de seguidores, la monetización de sus cuentas y el alcance global de sus publicaciones para demostrar su "habilidad extraordinaria".

Evolución de los estándares de evidencia

La evaluación migratoria para esta categoría, específicamente la O-1B destinada a las artes, se basa actualmente en datos cuantitativos de la economía digital. Los abogados de inmigración presentan ahora auditorías de visualizaciones, contratos de patrocinio y estados de cuenta de plataformas de contenido por suscripción como pruebas equivalentes a premios o críticas especializadas. Esta transición responde a una actualización en el manual de políticas de USCIS, que busca modernizar la interpretación del éxito profesional en el siglo XXI.

"Muchos artistas tradicionales se sienten rechazados; creen que no es justo dar prioridad a influencers sobre profesionales con trayectorias académicas o clásicas", señala un reporte sobre las tensiones en el gremio artístico.

Por otro lado, la abogada de inmigración Sherrod Seward, especialista en casos de alto perfil, ha indicado en foros legales que:

"El estándar no se está diluyendo, simplemente se está adaptando a la realidad de quiénes están moviendo la cultura y generando ingresos masivos en la actualidad".

Disparidad entre perfiles digitales y tradicionales

El aumento en las aprobaciones para creadores de contenido ha generado un debate sobre la subjetividad de los criterios de "prestigio". Mientras que un artista plástico puede tardar años en obtener reconocimiento en galerías, un creador digital puede certificar su impacto en pocos meses mediante estadísticas de tráfico web.

Los expedientes para estas visas ahora incluyen de manera regular certificaciones de ingresos de plataformas digitales, lo que permite a los oficiales de inmigración constatar que el solicitante percibe una remuneración significativamente alta en comparación con otros en su campo.

Las estadísticas reflejan que el volumen de solicitudes bajo esta modalidad se mantiene en ascenso. Los bufetes de abogados en ciudades como Miami y Los Ángeles reportan un flujo constante de expedientes donde el portafolio digital es la pieza central. El Departamento de Seguridad Nacional procesa estas peticiones siguiendo los formularios vigentes, sin que se hayan anunciado cambios en las tarifas de procesamiento por este cambio en el perfil del solicitante.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube