¡El regreso de Woody! Disney lanza el primer tráiler de Toy Story 5

Siete años después del emotivo cierre que muchos creyeron definitivo, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de la pandilla están de vuelta. El primer tráiler de 'Toy Story 5', lanzado por Pixar el pasado noviembre, no solo confirmó la fecha de estreno para el 19 de junio de 2026 (18 de junio en Latinoamérica), sino que introdujo a la nueva antagonista que hará temblar a los entrañables personajes.

La era digital llega a la habitación de Bonnie

Bajo la música de "Never Tear Us Apart" de INXS, el avance de 50 segundos muestra a los juguetes observando con pavor la llegada de un misterioso paquete. De él emerge Lilypad, una tableta interactiva con forma de rana que, lejos de integrarse al grupo, se convierte en una amenaza existencial. "¿La era de los juguetes ha terminado?", reza el título que acompaña las imágenes de Woody y Buzz temblando de miedo.

Lilypad, descrita como un "smart toy", es un dispositivo capaz de interactuar con Bonnie de forma inmediata, desplazando a los juguetes tradicionales y planteando un conflicto que va más allá de la rivalidad clásica: una reflexión sobre el lugar de la imaginación en un mundo dominado por las pantallas.

Voces de lujo para un nuevo capítulo

La actriz Greta Lee, reconocida por su papel en 'Vidas pasadas', prestará su voz a la villana tecnológica en la versión original en inglés. El elenco estelar repite casi al completo: Tom Hanks vuelve a encarnar al vaquero Woody, Tim Allen retoma al intrépido Buzz Lightyear y Joan Cusack regresa como la valiente Jessie . Tony Hale también estará de vuelta como Forky, el peculiar tenedor convertido en juguete que debutó en la cuarta entrega.

Entre las nuevas incorporaciones destaca el comediante Conan O'Brien, quien dará vida a "Smarty Pants", un juguete educativo de entrenamiento para ir al baño que promete aportar dosis de humor y caos a la historia. Recientemente, Toy World Magazine reveló que Craig Robinson, Shelby Rabara y Matty Matheson también se suman al reparto, ampliando el universo de personajes.

Andrew Stanton al mando de una historia necesaria

La dirección corre por cuenta de Andrew Stanton, ganador del Óscar por 'Buscando a Nemo' y responsable de clásicos como 'WALL-E', quien asume el reto de dar continuidad a una saga que ha marcado a generaciones. "Ha sido un viaje hilarante y conmovedor explorar cómo nuestro equipo de juguetes respondería al mundo actual de la tecnología", expresaron Stanton y su codirectora Kenna Harris en un comunicado.

Aunque algunos fanáticos han cuestionado la necesidad de una quinta parte, Tim Allen defendió el proyecto en una entrevista con People: "No creo que Toy Story 5 sea por dinero. Es una historia brillante, y cuando la escuché, supe que valía la pena contarla".

Un estreno que celebrará 31 años de historia

La nueva entrega llegará en un momento simbólico: la franquicia celebra su 30º aniversario en 2025, recordando que la primera película, estrenada en 1995, revolucionó el cine de animación como el primer largometraje completamente digital . Con Toy Story 5, Pixar busca demostrar que, aunque los tiempos cambien, la magia de los juguetes que cobran vida cuando nadie los mira sigue siendo tan relevante como siempre.

