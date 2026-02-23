Comunidad latina en luto: así reaccionaron los artista ante la muerte de Willie Colón

Suscríbete a nuestros canales

La salsa perdió a uno de sus arquitectos. Willie Colón, el trombonista, compositor y productor que junto a Héctor Lavoe y Rubén Blades definió el sonido de la Fania y llevó la música latina a los escenarios del mundo, falleció la mañana de este sábado 21 de febrero de 2026 a los 75 años, según confirmó su familia a través de las redes sociales del artista.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia", rezaba el comunicado difundido en su página oficial de Facebook . El músico, que había sido hospitalizado días antes por problemas cardíacos y respiratorios en el Lawrence Hospital de Bronxville, Nueva York, deja un legado de más de 30 millones de discos vendidos y una huella imborrable en la cultura caribeña.

Bad Bunny: "La inspiración de estos grandes músicos nunca morirá"

La primera gran reacción de la nueva escuela llegó desde Brasil. El puertorriqueño Bad Bunny, máximo exponente de la música urbana actual, se encontraba en pleno concierto en São Paulo cuando se enteró de la noticia. Sin dudarlo, detuvo su presentación para dedicar unas palabras al maestro .

"Hoy falleció uno de los leyendas que contribuyó a este género tan bello y tan leyenda", expresó el conejo malo en español, en un video captado por sus seguidores y difundido por Billboard. "Así que de parte mía y de Los Sobrinos, deseamos paz a Willie Colón. Mucha fortaleza a su familia. La inspiración de tantos músicos grandes que dejaron su huella en esta tierra nunca va a morir, mientras haya jóvenes talentosos como los que están aquí, manteniendo viva la música, la salsa y todos los ritmos del Caribe", sentenció.

Marc Anthony y el respeto que trasciende las diferencias

La relación entre Marc Anthony y Willie Colón no fue siempre sencilla. En 2014, Colón arremetió públicamente contra el cantante neoyorquino de ascendencia puertorriqueña por la película "El Cantante", la cinta biográfica de Héctor Lavoe que Marc produjo y protagonizó junto a Jennifer Lopez. En aquel momento, Colón calificó el filme como "un golpe bajo para Héctor" y un "proyecto oportunista que sólo tiene el 10 o 15 por ciento de verdad". Incluso llegó a decir que Marc "hace un karaoke de las canciones de Héctor".

Sin embargo, la muerte borra las rencillas y deja solo el legado. Según reporta Noticiero del Pueblo, Marc Anthony, una de las voces más icónicas de la salsa contemporánea, se unió al luto mundial con un mensaje cargado de respeto y admiración. Aunque el contenido exacto de sus palabras no ha sido difundido en detalle, fuentes cercanas confirman que el intérprete de "Vivir mi vida" expresó su pesar por la partida de quien, a pesar de las diferencias, es una columna vertebral del género que él mismo representa en la actualidad.

Rubén Blades: el compañero de ruta que confirmó la noticia

Quien tuvo el dudoso honor de confirmar lo que muchos se resistían a creer fue Rubén Blades, su hermano musical y coautor del mítico álbum "Siembra", considerado el disco de salsa más vendido de la historia.

"Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical", escribió el panameño en su cuenta de X.

Días antes, cuando Colón fue hospitalizado, Blades ya había mostrado su preocupación: "No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente".

Otras voces del ayer y del hoy

La consternación se extendió por todo el mapa de la música latina. El puertorriqueño Víctor Manuelle expresó en Facebook que "nuevamente el universo de la salsa pierde a una de sus figuras más emblemáticas, 'El malo del Bronx' Willie Colón". "Productor y visionario. Responsable de un nuevo sonido de la salsa. Tuve la oportunidad de compartir el escenario en varias ocasiones y tener interesantes conversaciones. Hombre de carácter fuerte, pero siempre me trató con mucho respeto. Su legado quedará para la historia", agregó.

Jerry Rivera, también boricua, publicó: "Con profundo respeto y el corazón en clave lenta, enviamos nuestras condolencias por la partida de Willie Colón, boricua grande que convirtió el trombón en bandera y el barrio en sinfonía".

El merenguero dominicano Wilfrido Vargas dedicó una larga publicación en Instagram afirmando que "hoy se nos va un gigante cuya música no solo marcó al Caribe, sino al mundo entero. Willie Colón fue revolución, identidad y valentía artística. Un arquitecto del sonido latino que, junto a Johnny Pacheco y Jerry Masucci, levantó un movimiento que transformó la música y desplegó la salsa como lenguaje universal".

Incluso el Gobierno de Puerto Rico emitió un comunicado despidiendo a Colón como un "referente eterno de nuestra identidad cultural".

Willie Colón no solo fue música; fue crónica urbana, activismo social y la banda sonora de millones de vidas. Como escribió su mánager de larga data, Pietro Carlos: "Su trombón fue la voz del pueblo" . Y esa voz, hoy más que nunca, resuena en el silencio de su partida.

