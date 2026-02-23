¡Otra vez en el quirófano! Erika Schwarzgruber se operó la nariz por tercera vez

Suscríbete a nuestros canales

Erika Schwarzgruber aprovechó sus redes sociales para confesar las inseguridades que le han generado los comentarios sobre su nariz. "Cuando algunas personas se burlan, te ponen sobrenombres, hablan sin saber si te hacen daño o no. Lo mejor es el silencio", escribió.

La actriz, conocida por su participación en telenovelas y su activa presencia en redes sociales, reveló que el pasado 11 de febrero se sometió a su tercera operación de nariz.

"En mi primera cirugía me compliqué con una bacteria que casi me mata"

En un extenso mensaje publicado en Instagram, Erika confesó que nunca había contado lo que realmente ocurrió en su primera rinoplastia. "Nunca les conté que en mi primera cirugía me compliqué horrible con una bacteria que casi me mata, literal perdí mi nariz", escribió.

Mientras ella atravesaba el miedo y la incertidumbre, a su alrededor circulaban comentarios que minimizaban su situación. "Muchos hacían 'chistes' como: 'YA LE VAMOS A CANTAR CUMPLEAÑOS A ESOS TIRROS MIJA!', 'quedaste tan fea que no te puedes quitar los tirros?'", relató.

La emergencia médica la obligó a someterse a una segunda cirugía de reconstrucción apenas tres meses después. Pero esa intervención tampoco resolvió el problema. "Después de esa segunda cirugía (de reconstrucción que tampoco salió bien) no quise más nunca tocarme la nariz con nadie", confesó.

Una recuperación express y sin complicaciones

A diferencia de sus experiencias anteriores, esta cirugía transcurrió sin contratiempos. Apenas tres horas después de salir del quirófano, Erika compartió un video desde la clínica. "Ya salí, ya estoy en recuperación. Tengo tres horas de estar operada y me siento súper bien, no tengo dolor", expresó.

Horas más tarde, ya de camino a casa, mostró el atardecer desde el auto y agradeció a "las manos benditas del Dr. José Ramón", el cirujano encargado de la intervención.

Los días siguientes confirmaron que esta vez todo fluía como debía. "Me siento perfecta, no estoy hinchada, no estoy morada, mi herida está perfecta, tengo cero dolor, nada, todo ha fluido demasiado maravilloso".

El mensaje final: "No lo hice por gustarle a nadie"

Con 11 días de recuperación a cuestas, Erika Schwarzgruber cerró este capítulo con una declaración de principios. "Hoy puedo cerrar un ciclo que más allá de lo 'estético' o lo 'superficial' fue bastante doloroso e incómodo de sobrellevar", afirmó.

Y dejó claro que su motivación fue estrictamente personal. "No lo hice por gustarle a nadie. Lo hice porque YO lo deseaba. Y eso... Es razón suficiente", sentenció.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube