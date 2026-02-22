Operaban en condiciones de deplorables: Cicpc captura a tres falsos odontólogos en Petare

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informaron sobre la captura de tres personas que ejercían ilegalmente la odontología en Petare.

Los detenidos fueron identificados como Luis Mendoza (76), Luisa Mendoza Fariñez (46) y Yojama Del Valley Uti (38), quienes realizaban intervenciones delicadas sin poseer títulos profesionales ni permisos legales.

A través de su cuenta de Instagram, el director del Cicpc, Douglas Rico, señaló que los implicados operaban una clínica clandestina en condiciones de total insalubridad.

El procedimiento fue ejecutado por funcionarios de la División de Investigaciones de Delitos

Cirugías sin anestesiólogo ni higiene

Las investigaciones del Cicpc revelaron que en el sitio se hacían extracciones de muelas y tratamientos de encías aplicando anestesia de forma irresponsable. Estas intervenciones, que normalmente requieren a un cirujano especializado, eran practicadas por los tres señalados en un espacio físico que presentaba condiciones higiénicas deplorables.

Un centro clandestino en Petare

El local funcionaba de manera oculta y no contaba con ninguna acreditación de las autoridades de salud. Al no tener la limpieza mínima requerida ni el equipo adecuado, el riesgo de infecciones o complicaciones graves para quienes acudían al lugar era extremadamente alto.

Tras el allanamiento y la comprobación de que ninguno de los presentes poseía estudios de odontología, los funcionarios procedieron a la detención inmediata por el delito de usurpación de funciones.

El caso ya fue puesto a la orden del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial.

