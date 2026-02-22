Delcy Rodríguez anuncia avances en la Constituyente Laboral

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este sábado los avances en la Constituyente Laboral en aras de garantizar los derechos de los trabajadores.

A través de sus canales oficiales, la mandataria aseguró que están evaluando los avances en la Constituyente Laboral.

Constituyente Laboral en Venezuela

De acuerdo con el mensaje de Rodríguez, el objetivo de esta constituyente es "garantizar los derechos y beneficios de los trabajadores y trabajadoras del país".

En este sentido, difundió un video de la reunión que tuvo la presidenta encargada con autoridades del sector económico y laboral como Anabel Pereira, ministra para Economía, Finanzas y Comercio Exterior; Eduardo Piñate, ministro para el Proceso Social de Trabajo; Calixto Ortega, vicepresidente sectorial de Economía; y Héctor Obregón, presidente de Pdvsa, entre otros.

Actividad presidencial

Este sábado, Rodríguez también lideró una jornada de supervisión desde la Comuna Socialista Zona Norte en la Parroquia Altagracia en Caracas.

Rodríguez informó que, a través de los diversos programas sociales y las Ferias del Campo Soberano, se están distribuyendo 21,000 toneladas de alimentos este fin de semana en todo el país.

Resaltó que los mercados a cielo abierto ahora muestran el "florecimiento de la economía comunal", donde productos de bodegas locales se integran con la agroindustria nacional.

