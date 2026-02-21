Justicia en EEUU: podrías tener dinero a tu favor por cuentas que Wells Fargo abrió sin avisarte

Suscríbete a nuestros canales

La entidad financiera Wells Fargo enfrenta una nueva etapa de compensaciones económicas tras protagonizar uno de los mayores escándalos en la historia bancaria de Estados Unidos.

La institución fue señalada por crear más de dos millones de cuentas de ahorro y cheques de forma fraudulenta, utilizando la información personal de sus clientes sin consentimiento.

Este esquema, operativo entre 2002 y 2016, derivó en cobros injustos por mantenimiento y falta de fondos en productos que los usuarios nunca solicitaron.

Multas millonarias y nuevas sanciones en 2026

Hasta el día de hoy, el banco ha desembolsado más de 3.700 millones de dólares en multas y devoluciones.

Recientemente, en febrero de 2026, la institución sumó un pago adicional de 57 millones de dólares en California para resolver reclamos sobre reportes erróneos de créditos hipotecarios durante la pandemia.

Además, el sistema de justicia ha inhabilitado a ex directivos para ejercer cargos en el sector financiero, como castigo por no haber frenado las prácticas abusivas que presionaban a los empleados a cumplir metas de venta irreales.

Los usuarios que mantuvieron productos financieros con el banco entre los años 2011 y 2022 están siendo contactados para recibir cheques de compensación. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) mantiene la vigilancia sobre estos procesos, asegurando que los fondos lleguen a quienes sufrieron el impacto de cuentas no autorizadas o fallos en la seguridad de aplicaciones como Zelle.

Cómo verificar y reclamar el dinero

Para quienes sospechan haber sido víctimas de estas prácticas, existen mecanismos de verificación que no requieren intermediarios ni pagos previos. La "prueba reina" para los afectados es revisar su reporte de crédito gratuito en busca de cuentas desconocidas abiertas en el pasado.

Entra al sitio oficial de "Wells Fargo Unauthorized Accounts Settlement" y pon tu nombre en el buscador de afectados. Revisa tu buzón físico y tu email. Los pagos suelen llegar solos. Busca remitentes como "Epiq Pay" o "Wells Fargo Settlement Administrator". Entra a AnnualCreditReport.com. Si ves tarjetas o cuentas que nunca pediste, esa es tu prueba para exigir el pago. Aunque el caso es viejo, el gobierno (CFPB) liberó más dinero recientemente. Si demuestras que te cobraron comisiones injustas, el banco debe pagarte con intereses.

También existe una línea de teléfono de Cuentas No Autorizadas 1-844-931-2273 y otro de Reparación al Consumidor 1-877-399-4452. Ningún funcionario debe pedir comisiones ni números PIN para entregar algún beneficio.

