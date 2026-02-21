¿No tienes garaje? Washington DC lanza solución masiva para cargar tu auto eléctrico en la acera

Suscríbete a nuestros canales

Washington DC impulsa la transición hacia la movilidad sostenible con la inauguración de su primer programa piloto de cargadores eléctricos instalados directamente en las aceras.

Esta iniciativa es liderada por la empresa It’s Electric con el respaldo de fondos federales y la colaboración de Pepco.

Según detalla El Tiempo Latino, esta iniciativa busca eliminar los obstáculos para los conductores urbanos que carecen de garajes privados o estacionamientos propios.

Primeras estaciones

La primera estación ya opera en el sector de Adams Morgan, permitiendo que los usuarios realicen recargas de nivel dos a un costo de $0.52 por kilovatio-hora.

Esta es una medida que resulta importante para democratizar el acceso a la energía limpia en las zonas más densas y concurridas de la capital.

Beneficios

El proyecto facilita la vida de los propietarios de vehículos eléctricos y también integra un modelo de beneficio comunitario

Centros locales como The Festival Center reciben una parte de los ingresos generados por la venta de energía, según detalla el medio local.

Más estaciones

Las autoridades de transporte de la ciudad planean instalar unidades adicionales cerca de centros gubernamentales en los próximos meses, utilizando este periodo de prueba para diseñar un marco legal de permisos para empresas privadas.

Lograr un equilibrio entre la alta demanda de espacio en las aceras y la necesidad de infraestructura de carga es importante para reducir la ansiedad por la autonomía de los conductores y cumplir con las metas ambientales de la ciudad para este 2026.

