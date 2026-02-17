¿Burocracia contra latinos en EEUU? Por qué usar dos apellidos es una pesadilla

Suscríbete a nuestros canales

La estructura de los nombres en el mundo hispanohablante, basada en el uso de dos apellidos para honrar el linaje paterno y materno, enfrenta hoy un complejo desafío ante la burocracia de los Estados Unidos.

Con más de 68 millones de ciudadanos de origen hispano, según datos recientes del censo, la tradición de portar el apellido del padre seguido del de la madre genera constantes fricciones en sistemas diseñados para un solo nombre de familia.

Este fenómeno cobra relevancia mediática con figuras como Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, quien llevó el orgullo de sus raíces al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

El polémico artista destacó en el evento una identidad que las instituciones estadounidenses a menudo intentan simplificar o malinterpretar según un reportaje de la agencia Associated Press (AP).

Legado

Para la comunidad latina, conservar ambos apellidos es una decisión importante que preserva la genealogía, pero que conlleva trámites extenuantes en oficinas de tránsito, aerolíneas y agencias de inmigración.

Muchos residentes se ven obligados a utilizar guiones, fusionar palabras o incluso omitir el apellido materno para evitar que el sistema registre su primer apellido como un segundo nombre.

Casos como el de Susana Pimiento Chamorro en Texas ilustran la gravedad de estos errores, donde documentos oficiales como tarjetas de residencia han sido emitidos con formatos arcaicos.

También han sido emitidos con apellidos de cónyuges no solicitados, provocando demoras legales de hasta un año para corregir la identidad del ciudadano.

Conciencia

Entender el funcionamiento de esta nomenclatura resulta importante para garantizar que los documentos oficiales coincidan con los pasaportes extranjeros y evitar bloqueos en viajes internacionales.

Mientras que en América Latina una mujer mantiene su identidad tras el matrimonio, en territorio estadounidense la presión por adoptar el apellido del esposo o ajustarse al estándar anglosajón persiste.

Esta brecha cultural no solo afecta la vida cotidiana de millones de trabajadores, también pone de manifiesto la necesidad de que los sistemas se adapten.

Muchos registros y sistemas gubernamentales deben transformarse a la realidad diversa de una población que se niega a borrar su herencia materna en los registros públicos.

