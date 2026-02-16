¡Repunte alarmante! Los casos de sarampión en Florida superan los registros de la última década

Suscríbete a nuestros canales

La vigilancia epidemiológica en Estados Unidos (EEUU) se intensifica ante la propagación acelerada de un virus que las autoridades consideraban erradicado hace décadas. Los expertos en salud pública vinculan este fenómeno con la caída en las tasas de inmunización infantil y escolar.

Diversos estados reportan cadenas de contagio activas que movilizan a los departamentos de sanidad para contener brotes en espacios públicos y educativos. El monitoreo constante permite identificar las zonas con mayor vulnerabilidad debido a la falta de antecedentes de inmunización documentados.

El sistema hospitalario nacional observa un cambio en la dinámica de las hospitalizaciones, las cuales alcanzaron un 11% de los casos durante el año anterior. Actualmente, la prioridad de los servicios médicos se centra en la detección temprana para evitar complicaciones graves.

Florida ocupa el tercer lugar en casos de sarampión en EEUU, hasta ahora se han reportado 63 infecciones activas en el estado. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que Carolina del Sur encabeza la lista nacional con 616 afectados.

¿Por qué Florida ocupa el tercer lugar en casos de sarampión en EEUU?

El brote en la Ave Maria University, ubicada cerca de Naples, concentra la mayoría de los contagios locales con un registro de 57 casos confirmados. Las autoridades universitarias colaboran con el Departamento de Salud de Florida para implementar cuarentenas y limitar la expansión del virus.

A nivel nacional, la cifra total asciende a 910 casos distribuidos en 24 estados, lo que representa un incremento alarmante respecto a los registros históricos. El 94% de los pacientes afectados en lo que va del año no contaba con el esquema de vacunación completo.

Utah se posiciona en el segundo puesto con 96 casos, mientras el resto de la nación observa con preocupación el resurgimiento de la enfermedad. La transmisión es mayoritariamente local, pues solo seis infecciones del total actual se asocian a viajeros internacionales que regresaron al país.

¿Qué riesgos implica que Florida ocupa el tercer lugar en casos de sarampión?

El sarampión destaca por ser extremadamente contagioso y tiene el potencial de causar brotes masivos en comunidades con baja cobertura inmunológica. Antes de la vacuna, este padecimiento provocaba hasta 500 muertes anuales y miles de hospitalizaciones en todo el territorio estadounidense.

El Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Medicare y Medicaid, instó recientemente a la población a retomar el calendario básico de inyecciones. “Por favor, vacúnense; tenemos una solución para nuestro problema”, declaró el funcionario ante el aumento exponencial de las cifras oficiales.

Las complicaciones más severas de esta enfermedad eruptiva incluyen neumonía y encefalitis, riesgos que afectan de forma desproporcionada a los menores de cinco años. La actual tasa de hospitalización del 3% en 2026 sugiere una severidad menor, pero una transmisibilidad mucho más alta.

¿Cómo prevenir el sarampión en Florida?

La eliminación oficial del sarampión en el año 2000 garantizaba que el virus no circulara de forma endémica, estatus que hoy se encuentra en peligro. Las clínicas móviles y los puntos de inmunización gratuita se despliegan ahora en las zonas de alta incidencia para cerrar brechas de inmunidad.

Mantener una cobertura vacunal superior al 95% resulta indispensable para interrumpir las cadenas de contagio en escuelas y centros de trabajo. La desinformación y el debate político sobre los mandatos sanitarios dificultan el retorno a los niveles de protección necesarios para la población.

Los especialistas recomiendan a los ciudadanos verificar su estado inmunológico y acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma sospechoso o sarpullido. La acción inmediata y coordinada de los estados miembros busca proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad civil.

