Museos gratis en Chicago febrero 2026: conoce las fechas y requisitos para residentes

Chicago reafirma su papel como la capital cultural en febrero de 2026. Varias instituciones de renombre mundial abrirán sus puertas de forma gratuita para los residentes de Illinois, lo que permitirá a miles de familias disfrutar de arte, ciencia e historia sin que su bolsillo se resienta.

Si vives en el estado, este mes es la oportunidad perfecta para descubrir las maravillas del Museum Campus y mucho más.

A continuación, te presentamos el calendario oficial y los requisitos para que puedas aprovechar estos beneficios.

El Instituto de Arte de Chicago: invierno de puertas abiertas

El Art Institute of Chicago se lleva la delantera con una oferta que no te querrás perder. Según su sitio web, la institución está manteniendo sus "Free Winter Weekdays" durante todo febrero.

Los residentes de Illinois pueden disfrutar de entrada gratuita todos los días laborables (lunes, miércoles, jueves y viernes) hasta el 28 de febrero de 2026.

El museo ha ajustado sus horarios para estas visitas: la mayoría de los días está abierto de 11:00 a. m. a 5:00 p. m., y los jueves se extiende hasta las 8:00 p. m. Es muy importante reservar tus boletos en línea con anticipación para asegurarte el acceso.

Ciencia y naturaleza en el Field Museum y Griffin MSI

Si te apasiona la historia natural, el Field Museum sigue con su tradición de los "Illinois Free Wednesdays".

Durante todos los miércoles de febrero (18 y 25), el museo ofrece acceso gratuito a sus exhibiciones principales.

Por otro lado, el Griffin Museum of Science and Industry (MSI) tiene una de las agendas más generosas del año.

Según su página de precios y boletos, el MSI ha designado casi tres semanas de gratuidad en febrero.

Las fechas confirmadas son del 17 al 19 y del 23 al 26 de febrero.

Vida marina y astronomía en Chicago: Shedd Aquarium y Adler Planetarium

El Shedd Aquarium invita a los residentes a explorar sus ecosistemas acuáticos sin costo en fechas específicas.

Según la oficina de prensa del acuario, los días gratuitos para este mes son:

Del 17 al 19 de febrero

Del 24 al 26 de febrero

El Adler Planetarium también se suma a la fiesta y ofrece entrada gratuita los días 18 y 23 de febrero.

Al igual que en las otras instituciones, el Planetario requiere que muestres prueba de residencia, ya sea física o digital, al momento de ingresar.

Historia local y otros espacios culturales de Chicago

El Chicago History Museum también se une a esta iniciativa. Además de ofrecer entrada gratuita el 16 de febrero (Día de los Presidentes), el museo permite el acceso sin costo todos los martes, miércoles, jueves y viernes del mes para los residentes.

Requisitos y recomendaciones importantes para asistir a los museos de Chicago en febrero

Para poder validar estas ofertas, las instituciones requieren que presentes una identificación oficial de Illinois que esté vigente.

Si tu identificación no muestra tu dirección actual, puedes complementar con una factura de servicios públicos o un contrato de arrendamiento junto a una identificación con foto.

Ten en cuenta que la mayoría de los museos cobra una pequeña tarifa de gestión (alrededor de $5) si decides reservar en línea.

Sin embargo, lugares como el Acuario Shedd te permiten hacer reservas por teléfono para evitar ese cargo.

