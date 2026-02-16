One Summer Chicago 2026: requisitos y cómo solicitar los trabajos de verano pagados (Detalles clave)

Suscríbete a nuestros canales

Cada año, la ciudad de Chicago, en Illinois, Estados Unidos (EEUU), abre una ventana de oportunidad laboral durante el verano que es crucial para un gran número de sus jóvenes.

Se trata de One Summer Chicago (OSC), un programa que no es solo una fuente de ingresos, sino una plataforma de desarrollo profesional que conecta a miles de jóvenes con empresas locales, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales.

Si buscas trabajo para este verano o eres padre de familia interesado en el futuro de tus hijos, esta guía detalla los requisitos, fechas y procesos clave para el periodo 2026.

¿Qué es One Summer Chicago?

One Summer Chicago es una iniciativa colaborativa de empleo juvenil gestionada por el Departamento de Servicios para la Familia y el Apoyo (DFSS).

El programa ofrece experiencias laborales remuneradas y programas de enriquecimiento que duran habitualmente entre 6 y 8 semanas, comenzando a finales de junio y concluyendo a principios de agosto.

Los tres pilares del programa:

Chicagobility (14-15 años): enfocado en el aprendizaje basado en proyectos y el desarrollo de habilidades básicas. Los participantes suelen recibir un estipendio semanal. Summer Youth Employment Program - SYEP (16-24 años): colocaciones laborales directas en diversos sectores para ganar experiencia profesional real. Chicago Youth Service Corps - CYSC (16-24 años): un modelo que enfoca el empleo en el compromiso cívico y el liderazgo comunitario.

Requisitos para postularse en 2026

Para ser elegible, el solicitante debe cumplir con los siguientes criterios básicos:

Residencia: debe ser residente legal de la ciudad de Chicago.

Para demostrar la identidad y la residencia en Chicago (requisitos obligatorios para todos), el programa acepta documentos que no requieren estatus legal migratorio, tales como:

- CityKey de Chicago

- Identificación escolar (School ID)

- Pasaporte internacional

+ La información proporcionada en la solicitud de One Summer Chicago se utiliza exclusivamente para fines de asignación laboral y no se comparte con agencias de control migratorio.

Edad: tener entre 14 y 24 años (cumplidos al inicio del programa).

Algunos programas específicos de la Chicago Housing Authority (CHA) pueden aceptar jóvenes desde los 13 años.

Documentación: se requiere una identificación válida (escolar o estatal), número de Seguro Social (SSN) o ITIN (para ciertos programas) y, en el caso de menores de 16 años, un permiso de trabajo emitido por su escuela o el estado.

se requiere una identificación válida (escolar o estatal), número de Seguro Social (SSN) o ITIN (para ciertos programas) y, en el caso de menores de 16 años, un permiso de trabajo emitido por su escuela o el estado. Consentimiento: los menores de 18 años requieren la autorización firmada de un padre o tutor.

Fechas clave y plazos de solicitud

Aunque el portal de One Summer Chicago suele abrir sus aplicaciones en la primavera, es fundamental estar atento a los plazos para no quedar en lista de espera.

Apertura de aplicaciones: las solicitudes suelen abrir entre marzo y abril .

las solicitudes suelen abrir entre . Fecha límite de solicitud: tradicionalmente, el cierre de la convocatoria principal es el 30 de mayo.

tradicionalmente, el cierre de la convocatoria principal es el 30 de mayo. Notificaciones: los seleccionados suelen recibir invitaciones para entrevistas o cartas de oferta durante los meses de mayo y junio.

+ Se recomienda estar atentos y aplicar lo antes posible, ya que la demanda supera habitualmente la oferta de plazas (que ronda las 20.000 a 29.000 posiciones anuales.

¿Cuánto pagan y cuántas horas se trabajan?

Los beneficios económicos varían según la edad y el tipo de programa:

Jóvenes de 16-24 años: generalmente reciben el salario mínimo vigente en Chicago (que para este tipo de programas se ha situado históricamente sobre los $15.80 - $16.60 por hora ).

generalmente reciben el salario mínimo vigente en Chicago (que para este tipo de programas se ha situado históricamente sobre los ). Jóvenes de 14-15 años: suelen recibir un estipendio (en ciclos anteriores ha sido de aproximadamente $80 semanales) por su participación en actividades de aprendizaje.

suelen recibir un estipendio (en ciclos anteriores ha sido de aproximadamente $80 semanales) por su participación en actividades de aprendizaje. Carga horaria: la mayoría de las posiciones ofrecen entre 20 y 25 horas semanales, permitiendo equilibrar el trabajo con otras actividades estivales.

Cómo aplicar paso a paso

Visita el portal oficial: ingresa a onesummerchicago.org. Crea tu perfil: necesitarás un correo electrónico activo, tu número de ID de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) si aplica, y tus datos personales. Selecciona tus intereses: podrás elegir áreas como tecnología, artes, servicios comunitarios o administración de oficinas. Prepara tu cuenta bancaria: el programa fomenta la educación financiera, por lo que se requiere una cuenta bancaria a nombre del joven para el depósito directo de los pagos.

Datos de interés para la comunidad

Inclusión: el programa está abierto a estudiantes de escuelas públicas, privadas, charter y jóvenes que no están actualmente escolarizados.

el programa está abierto a estudiantes de escuelas públicas, privadas, charter y jóvenes que no están actualmente escolarizados. Incentivos digitales: los participantes pueden ganar "insignias digitales" (OSC Badges) que validan sus nuevas habilidades en planificación de metas y responsabilidad financiera, útiles para futuros currículos.

los participantes pueden ganar "insignias digitales" (OSC Badges) que validan sus nuevas habilidades en planificación de metas y responsabilidad financiera, útiles para futuros currículos. Impacto social: estudios han demostrado que participar en OSC reduce significativamente el riesgo de involucramiento en actividades delictivas y mejora el rendimiento académico a largo plazo.

