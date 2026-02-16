Amazon Pharmacy en EEUU: ahora las medicinas te llegan el mismo día a 4.500 ciudades

Suscríbete a nuestros canales

Ahora Amazon en EEUU no solo vende paquetes, también tiene sus propias clínicas (One Medical) para que el médico te atienda y la medicina te llegue a la puerta de una vez. Como muchas farmacias físicas en EEUU están cerrando, Amazon quiere ser el lugar donde todos compren sus recetas de forma barata y rápida.

Ampliación de la red logística

Las entregas de recetas médicas a través de la plataforma de Amazon alcanzarán a casi 4.500 ciudades y pueblos estadounidenses para finales de 2026. Esta expansión implica la incorporación de unas 2.000 comunidades adicionales que antes no contaban con el servicio de despacho inmediato, destacando la cobertura total en los estados de Idaho y Massachusetts. La iniciativa busca reducir los tiempos de espera en áreas donde la escasez de farmacias físicas o la falta de transporte dificultan el inicio de tratamientos médicos.

Integración de servicios y tecnología

La estructura de Amazon Pharmacy, consolidada tras la compra de PillPack y la unión con el proveedor de salud primaria One Medical, permite ahora el surtido de medicamentos en quioscos electrónicos dentro de clínicas seleccionadas. Además de la logística de transporte, la empresa ha fortalecido su oferta en tratamientos especializados, incluyendo la distribución de fármacos inyectables para la obesidad (GLP-1) en alianza con WeightWatchers y programas de suscripción mensual para fármacos genéricos comunes.

Alcance en zonas remotas

Durante el último año, la firma optimizó sus velocidades de envío en los 50 estados y la capital del país. Esta mejora tecnológica se enfoca especialmente en poblaciones rurales de Alaska y territorios de la Nación Navajo, donde la farmacia más cercana suele ubicarse a más de una hora de trayecto. El sistema utiliza la red de distribución global de la empresa para movilizar tanto tratamientos para enfermedades crónicas como fármacos destinados a condiciones agudas que requieren atención inmediata.

