Continúa operativo del Saime: sepa dónde estarán ubicados esta semana

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) continúa el operativo especial “Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026” en 11 estados del país desde el pasado 02 de febrero.
A través de su cuenta en Instagram, el organismo indicó en cuáles estados estarán ubicados durante la semana del 16 al 22 de febrero.
Saime llega a cada rincón de la Patria 2026
De acuerdo con la información difundida por el oganismo, del 16 al 22 de febrero, la Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026 estará desplegada en las siguientes ubicaciones:
- Monagas - Temblador (del 16 al 28 de febrero)
- Táchira - Ureña (del 16 al 22 de febrero)
- Anzoátegui- Pariaguan (del 16 al 21 de febrero)
- Zulia - San Francisco (del 16 al 22 de febrero)
- Falcón - Churuguara (del 16 al 22 de febrero)
- Bolívar - Maripa (desde el 16 al 28 de febrero)
- Barinas - Pedraza (del 16 al 22 de febrero)
- Apure - Mantecal (del 16 al 21 de febrero)
- Cojedes - El Baul (del 16 al 21 de febrero)
- Nueva Esparta - Tubores (del 16 al 21 de febrero)
- Guayana Esequiba:
- Santa Elena de Uairén (del 02 de febrero al 15 de marzo)
