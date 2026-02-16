Continúa operativo del Saime: sepa dónde estarán ubicados esta semana

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) continúa el operativo especial “Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026” en 11 estados del país desde el pasado 02 de febrero.

A través de su cuenta en Instagram, el organismo indicó en cuáles estados estarán ubicados durante la semana del 16 al 22 de febrero.

Saime llega a cada rincón de la Patria 2026

De acuerdo con la información difundida por el oganismo, del 16 al 22 de febrero, la Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026 estará desplegada en las siguientes ubicaciones:

Monagas - Temblador (del 16 al 28 de febrero)

Temblador (del 16 al 28 de febrero) Táchira - Ureña (del 16 al 22 de febrero)

- Ureña (del 16 al 22 de febrero) Anzoátegui - Pariaguan (del 16 al 21 de febrero)

- Pariaguan (del 16 al 21 de febrero) Zulia - San Francisco (del 16 al 22 de febrero)

- San Francisco (del 16 al 22 de febrero) Falcón - Churuguara (del 16 al 22 de febrero)

- Churuguara (del 16 al 22 de febrero) Bolívar - Maripa (desde el 16 al 28 de febrero)

- Maripa (desde el 16 al 28 de febrero) Barinas - Pedraza (del 16 al 22 de febrero)

- Pedraza (del 16 al 22 de febrero) Apure - Mantecal (del 16 al 21 de febrero)

- Mantecal (del 16 al 21 de febrero) Cojedes - El Baul (del 16 al 21 de febrero)

- El Baul (del 16 al 21 de febrero) Nueva Esparta - Tubores (del 16 al 21 de febrero)

- Tubores (del 16 al 21 de febrero) Guayana Esequiba : Santa Elena de Uairén (del 02 de febrero al 15 de marzo)

:

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube