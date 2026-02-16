Documentos

Continúa operativo del Saime: sepa dónde estarán ubicados esta semana

Conoce dónde estará la Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026

Por Selene Rivera
Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 12:22 am

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) continúa el operativo especial “Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026” en 11 estados del país desde el pasado 02 de febrero. 

A través de su cuenta en Instagram, el organismo indicó en cuáles estados estarán ubicados durante la semana del 16 al 22 de febrero.

Saime llega a cada rincón de la Patria 2026

De acuerdo con la información difundida por el oganismo, del 16 al 22 de febrero, la Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026 estará desplegada en las siguientes ubicaciones:

  • Monagas - Temblador (del 16 al 28 de febrero)
  • Táchira - Ureña (del 16 al 22 de febrero)
  • Anzoátegui- Pariaguan (del 16 al 21 de febrero)
  • Zulia - San Francisco (del 16 al 22 de febrero)
  • Falcón - Churuguara (del 16 al 22 de febrero)
  • Bolívar - Maripa (desde el 16 al 28 de febrero)
  • Barinas - Pedraza (del 16 al 22 de febrero)
  • Apure - Mantecal (del 16 al 21 de febrero)
  • Cojedes - El Baul (del 16 al 21 de febrero)
  • Nueva Esparta - Tubores (del 16 al 21 de febrero)
  • Guayana Esequiba:
    • Santa Elena de Uairén (del 02 de febrero al 15 de marzo)

 

VENEZUELA
