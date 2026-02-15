¿Residentes o ciudadanos? Quiénes esperan más por la Green Card de su cónyuge

Suscríbete a nuestros canales

El camino hacia la residencia legal por amor se volvió más largo y costoso en 2026. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmó que los tiempos de espera para la Green Card por matrimonio han escalado significativamente, alcanzando en algunos casos los 33 meses de tramitación total.

Si planeas iniciar tu solicitud este año, debes prepararte para un proceso de casi tres años, nuevas tarifas y una vigilancia extrema sobre la autenticidad de tu relación.

El cronómetro de USCIS: ¿Cuánto tardarás realmente?

La espera ya no se cuenta en meses, sino en años. El proceso se divide en dos fases críticas que, sumadas, ponen a prueba la paciencia de cualquier pareja:

Petición Familiar (I-130): Aprobar la relación toma entre 9.5 y 16 meses. Los residentes permanentes enfrentan las esperas más largas en comparación con los ciudadanos. Ajuste de Estatus (I-485): Si estás dentro de EE. UU., esta fase suma otros 8 a 18 meses. Proceso Consular: Para quienes están fuera del país, la espera en la embajada tras aprobar la petición inicial oscila entre 12 y 18 meses.

Dato clave: Si tu matrimonio tiene menos de dos años al ser aprobado, recibirás una residencia condicional. Para hacerla permanente, deberás tramitar el formulario I-751, que actualmente tiene un retraso adicional de 21 meses.

Nuevas tarifas 2026: el costo de la residencia

A partir de febrero de 2026, USCIS ha actualizado sus precios. Además, recuerda que ya no se aceptan cheques tradicionales por correo; los pagos incorrectos significan el rechazo inmediato de tu carpeta.

Nota: El examen médico (I-693) y las traducciones son costos adicionales que debes presupuestar.

Evidencia: lo que USCIS busca para creer en tu amor

En 2026, las "fotos de la boda" ya no son suficientes. Para evitar fraudes migratorios, la agencia exige pruebas sólidas de una vida compartida:

Finanzas: Cuentas bancarias conjuntas con movimientos reales y declaraciones de impuestos compartidas.

Vivienda: Contratos de alquiler o hipotecas donde ambos figuren como responsables.

Seguros: Pólizas de salud, vida o auto que cubran a ambos cónyuges.

Hijos: Actas de nacimiento de hijos en común (la prueba de mayor peso).

