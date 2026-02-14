Reuters: Valero Energy comprará más de seis millones de barriles de petróleo a Venezuela en marzo

Suscríbete a nuestros canales

La refinería estadounidense Valero Energy proyecta la adquisición de hasta 6,5 millones de barriles de petróleo (bp) provenientes de Venezuela durante el próximo mes de marzo.

Según informaron fuentes cercanas a la operación a la agencia Reuters, este cargamento masivo tendrá como destino final las plantas de procesamiento que la compañía opera en la Costa del Golfo de los Estados Unidos.

Valero Energy se posicionó como una de las primeras empresas del sector en retomar las compras de hidrocarburos venezolanos tras el acuerdo de suministro valorado en 2.000 millones de dólares alcanzado entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno encargado de Venezuela, según la agencia.

Proyección de volumen y competencia en el mercado

El volumen de importación estimado para el tercer mes del año podría modificar el orden de los principales compradores de crudo en la región. Si la empresa logra concretar la llegada de 10 o más cargamentos, el flujo de crudo alcanzaría aproximadamente los 210.000 barriles diarios (bpd).

Con estas cifras, Valero Energy tiene la posibilidad técnica de superar a la petrolera Chevron en el volumen total de hidrocarburo adquirido para procesos de refinación propia. No obstante, Chevron también prevé un aumento en sus operaciones de exportación desde territorio venezolano para el mismo periodo, estimando una cifra cercana a los 300.000 bpd.

Alianzas de suministro entre operadoras estadounidenses

La dinámica de distribución del crudo venezolano en suelo norteamericano involucra la colaboración entre ambas corporaciones. Actualmente, Chevron procesa cerca de la mitad de sus exportaciones en sus refinerías particulares, mientras que el excedente es comercializado a otras firmas dentro de los Estados Unidos, reseñó BancayNegocios

En este sentido, fuentes consultadas por el medio internacional indicaron que se espera que sea la propia Chevron la encargada de suministrar a Valero Energy la mayor parte del tonelaje que esta última planea importar durante el mes de marzo.

