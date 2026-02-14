Corpoelec anuncia interrupción del servicio eléctrico en Baruta para el 15 de febrero: sectores afectados y horarios

Este sábado, el alcalde de Baruta, en el estado Miranda, Darwin González, informó sobre la interrupción del servicio eléctrico en varios sectores del municipio programada para el domingo 15 de febrero.
A través de sus canales oficiales el burgomaestre brindó detalles sobre los horarios del corte y enlistó los sectores que se verán afectados.
Interrupción del servicio eléctrico en Baruta
De acuerdo con la información proporcionada por el alcalde González, la interrupción del servicio eléctrico está programada para las 4 de la mañana del domingo 15 de febrero.
Asimismo, indica que el corte se mantendrá por un lapso aproximado de 12 horas y responde a "labores especiales en la subestación La Trinidad para el mantenimiento de la misma".
¿Cuáles sectores estarán afectados?
En este sentido, indica González que los sectores del municipio que se verán afectados por la interrupción del servicio eléctrico son los siguientes:
- Urbanización El Peñón
- Lomas de Prados del Este
- Prados del Este
- La Ciudadela
- Parque Humboldt
- Terrazas del Club Hípico
- Las Minas
- Santa Cruz del Este
- Cumbres de Curumo
- Los Campitos
- Las Esmeraldas
- Lomas del Club Hípico
- Colinas de La Trinidad
- La Trinidad
- Pueblo de Baruta
- Guaicay
- Karimao Country
- Las Danielas
- El Placer de María
- La Palomera
- Charallavito
- Piedra Azul
Asegura el burgomaestre que "el servicio estará restablecido apenas culminen los trabajos a realizar".
Adicionalmente, González resaltó que para casos de emergencia se pueden contactar por el siguiente número telefónico: 0412-336-2122.
