Arriba a Maiquetía cargamento con insumos médicos de Brasil: 7.600 pacientes serán beneficiados

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía recibió un importante cargamento de medicinas e insumos médicos provenientes de Brasil.

Esta entrega tiene como objetivo principal reforzar la atención de más de 7.600 pacientes que necesitan diálisis en todo el territorio venezolano, asegurando que cuenten con los recursos necesarios para sus tratamientos.

De acuerdo con Venezolana de Televisión (Vtv), la ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, junto a autoridades del Seguro Social y la embajadora de Brasil, destacaron que este aporte se suma a los esfuerzos del Estado para proteger la vida de quienes padecen enfermedades renales crónicas.

Cooperación entre naciones

La embajadora de Brasil en Venezuela, Glivânia María de Oliveira, expresó que esta entrega tiene un significado profundo para la relación bilateral. Recordó con gratitud que Venezuela apoyó a su país en crisis sanitarias anteriores y reafirmó la voluntad de Brasil de seguir colaborando, dentro de sus capacidades, para mejorar la salud del pueblo venezolano.

Distribución inmediata a los centros de salud

Carlos Alvarado, presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), informó que el material no se quedará almacenado, sino que se enviará de forma inmediata a la red asistencial. El plan de distribución abarca un total de 164 centros especializados en todo el país.

Alcance y atención al paciente

De los centros beneficiados, 130 pertenecen al sector público y 34 son instituciones privadas que trabajan en conjunto con el Estado. Con esta combinación de donaciones internacionales, se busca garantizar que los tratamientos vitales no se detengan y que cada paciente registrado reciba la atención que requiere para su bienestar.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube