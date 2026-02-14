¿Te quedaste más tiempo del permitido? La estrategia legal para evitar el castigo migratorio

Suscríbete a nuestros canales

Entrar a los Estados Unidos con una visa válida es solo el primer paso; el segundo, y quizás el más importante, es cumplir con la fecha de salida que indica el Formulario I-94.

Muchos viajeros cometen el error de fijarse únicamente en la vigencia de su visa estampada en el pasaporte, pero es el I-94 el que realmente determina cuánto tiempo puedes quedarte en el país.

Si te encuentras en una situación donde tu permiso está a punto de expirar o ya ha vencido, es crucial que tomes acción de inmediato.

A continuación, te explicamos las consecuencias y los pasos a seguir según la normativa actual.

Consecuencias de exceder la fecha de estadía del I-94

Cuando un extranjero se queda en Estados Unidos después de la fecha autorizada en su I-94, incurre en lo que las autoridades migratorias llaman "presencia ilegal".

Según el portal especializado ViveUSA, las consecuencias son serias y afectan de inmediato tu estatus migratorio:

Cancelación automática de la visa: En el momento en que el I-94 expira, tu visa física (aunque le queden años de validez) se anula automáticamente por violar los términos de admisión.

Si te quedas más de 180 días de manera irregular, podrías enfrentar un castigo que te impida entrar a Estados Unidos por 3 años.

Si la estancia ilegal supera el año, la penalización se extiende a 10 años (la conocida "Ley del Castigo").

Dificultad para futuros trámites: Cualquier solicitud de visa o ajuste de estatus será casi con total seguridad rechazada si los oficiales descubren que ignoraste un I-94 anterior.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene la autoridad para detener y deportar a cualquier persona que no tenga un permiso de estancia válido.

¿Existen multas económicas?

A diferencia de otros países, en Estados Unidos no se suele imponer una "multa" monetaria directa al salir del aeropuerto. Sin embargo, el verdadero costo es de tipo migratorio.

Como bien indica la fuente consultada, ViveUSA.mx, quedarse más tiempo del permitido puede resultar en la pérdida del privilegio de viajar a Estados Unidos y en la dificultad de obtener una nueva visa, lo que implica un proceso administrativo complicado y costoso.

Cómo solicitar una extensión de estancia antes de que venza el I-94

Si tu plazo aún no ha vencido, pero sabes que necesitas quedarte más tiempo por motivos de salud, negocios o turismo, deberás solicitar una extensión utilizando el Formulario I-539 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Cuándo solicitarla: Se aconseja enviar la solicitud al menos 45 días antes de que venza tu I-94 actual.

Requisitos: Debes demostrar que cuentas con fondos suficientes para mantenerte, que tu estancia sigue siendo temporal y que no has trabajado de manera ilegal.

El proceso: Una vez que USCIS recibe tu solicitud, te envían un recibo que te permite permanecer legalmente en el país mientras se procesa tu caso, incluso si tu I-94 original vence durante la espera.

