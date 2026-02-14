Lluvia en el sur de EEUU: sistema de tormentas que llegará a varios estados este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

El reporte meteorológico nacional advierte sobre la llegada de un frente de lluvias intensas que impactará gran parte de la franja sur durante el próximo fin de semana. Aunque la mayoría del territorio estadounidense mantendrá condiciones de tiempo seco en los días previos, la formación de sistemas nubosos en las llanuras centrales generará un cambio en las condiciones atmosféricas. Este fenómeno se extenderá progresivamente hacia el sureste, donde se prevén acumulaciones de agua significativas que podrían alterar las actividades al aire libre y el tránsito en las zonas afectadas.

Nieve y precipitaciones en el norte

En contraste con el panorama del sur, el noroeste del Pacífico y la zona de las Montañas Rocosas mantienen la actividad de tormentas invernales. El fenómeno afectará principalmente a los estados que comparten la cordillera y la costa norte del Pacífico:

Washington y Oregón (Noroeste del Pacífico).

y (Noroeste del Pacífico). Idaho, Montana, Wyoming, Colorado y Utah (Estados que integran las Montañas Rocosas).

Las autoridades informaron que la caída de nieve en las zonas altas y las lluvias constantes en las faldas de las montañas continuarán durante las próximas 48 horas. Esta situación es causada por un flujo de humedad constante proveniente del océano que choca con las masas de aire frío de la cordillera, manteniendo un patrón de inestabilidad que no se ha disipado en los últimos días.

Estabilidad temporal en el centro del país

Pese a la amenaza de mal tiempo para el sábado y domingo, el centro de los Estados Unidos experimentará un periodo de calma atmosférica. El cielo despejado predominará en los estados del medio oeste antes de que el sistema de lluvias proveniente de las llanuras logre consolidarse. Los expertos señalan que este tipo de transiciones son comunes en la actual temporada, donde los frentes se desplazan rápidamente desde las zonas montañosas hacia las llanuras, ganando fuerza al encontrarse con corrientes de aire más cálido.

En la región de las llanuras centrales el frente comienza a ganar fuerza en la zona media del país, involucrando a:

Kansas, Nebraska y Oklahoma.

Por su parte la región del sureste y sur hacia donde se desplaza el sistema de tormentas para el sábado y domingo afectará a:

Texas, Luisiana, Arkansas y Misisipi.

Alabama, Georgia, Florida y las Carolinas (Zona del sureste)

Para seguir la evolución del clima de forma segura y directa, lo mejor es consultar las fuentes oficiales National Weather Service y NHC.

