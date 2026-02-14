INTT establece restricciones de tránsito para Carnaval: detalles de la medida aquí

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), anunció este viernes la restricción vehicular para los transportistas de carga en todo el país por el asueto de Carnaval.

A través de sus canales oficiales, el INTT difundió el comunicado indicando a partir de cuándo entre vigor y durante cuánto tiempo durará vigente la medida.

Restringen circulación de transporte de carga

De acuerdo con el comunicado del INTT, la medida responde al objetivo de "garantizar la seguridad vial durante esta temporada de carnaval", por lo que estará "restringida la circulación de transporte de carga superior a los 3.500 kg".

En este sentido, indica a los operadores de transporte de carga que, la medida entrará en vigor a partir del domingo 15 de febrero de 2026 a las 01:00 am hasta la 01:00 am del miércoles 18 de febrero.

¿A quiénes aplica la restricción?

Al respecto, el INTT resalta que "está prohibición no aplica a vehículos que transportan los siguientes productos y servicios: alimentos perecederos y no perecederos, y sus respectivas materias primas; asistencia vial, emergencias, policiales o militares, material de telecomunicaciones para la defensa de la Nación".

Entre estos productos y servicios, el INTT resalta los siguientes: agua potable y los químicos necesarios para su potabilización, medicinas de corta duración, dióxido de carbono (hielo seco), oxígeno (gases o líquidos necesarios para el funcionamiento de centros de salud), desechos sólidos de origen domiciliario (en vehículos habilitados para ese servicio), gas de uso doméstico y combustibles destinados al aprovisionamiento de estaciones de servicio".

Finalmente, insta a los transportistas a "tomar las previsiones necesarias ante la restricción de circulación vigente y cumplir estrictamente con las medidas establecidas para garantizar la seguridad vial".

