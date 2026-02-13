Nueva ley en Afganistán permite golpear a mujeres sin fracturarlas: ¿Qué ocurre si hay lesiones visibles?

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo Código Penal de Afganistán establece que está permitido golpear a las mujeres siempre y cuando no sean lesiones visibles ni fracturas.

De acuerdo con el nuevo código la sociedad estará dividida en al menos cuatro categorías que responden a su estatus social, por lo que los delitos serán calificados según esto.

Nuevo Código Penal en Afganistán

De acuerdo con la reseña de DW, el nuevo documento permite que las mujeres sean golpeadas, siempre y cuando no dejen moretones, huesos rotos o cortes en la piel.

Adicionalmente, golpear a los niños también estará permitido.

Destaca además que si un hombre golpea a su esposa y las lesiones son visibles o le deja fracturas el juez deberá sentenciarlo a 15 días de prisión.

Mientras que por hacer pelear a los animales podrá recibir una sentencia de hasta 5 meses de prisión.

Clasificación de la sociedad y penas de prisión

En este sentido resalta que el código recientemente aprobado en Afganistán divide a la sociedad en cuatro categorías: el clérigo, la élite, la clase media y la clase baja.

Respecto a las penas o sentencias por los diferentes delitos, el nuevo código establece que ya no se determinará por la gravedad del mismo, si no por el estatus social del acusado.

Por el mismo delito, los clérigos y la élite recibirían como castigo una advertencia simple del juez, a diferencia de la clase media, quienes podrán recibir una citación judicial y hasta prisión, y finalmente la clase baja que recibirá de amenazas y golpes.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube