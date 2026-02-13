Metrobús te lleva a la playa en carnaval: tome nota de los puntos de salida y el precio del pasaje

Suscríbete a nuestros canales

El Metro de Caracas llevará a cabo el operativo especial de transporte terrestre para la temporada de Carnaval a partir de este sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, la empresa estatal pone en funcionamiento la denominada "Ruta Playera", un servicio diseñado para conectar la ciudad capital con el litoral central durante los días de asueto.

Las unidades de MetroBús estarán dispuestas en las estaciones La Paz, Gato Negro y Zona Rental, que servirán como centros de carga de usuarios que se desplacen hacia el estado La Guaira. Las tres rutas tendrán como destino el Balneario Camurí Chico, señaló el Metro de Caracas desde su cuenta en Instagram.

Horarios de operación ida y vuelta

Asimismo, el sistema estableció bloques horarios específicos para regular el flujo de pasajeros entre la capital y el litoral. La operación de salida desde Caracas comenzará a las 6:00 a.m. y se mantendrá activa hasta las 10:00 a.m.

Para el retorno de los bañistas hacia las estaciones de origen (La Paz, Gato Negro y Zona Rental), las unidades prestarán servicio en el bloque vespertino y nocturno, iniciando a las 4:00 p.m. y finalizando a las 8:00 p.m. durante los cuatro días de la Ruta Playera.

Costo de la Ruta Playera

El costo del traslado para la Ruta Playera 2026 ha sido fijado en 393,22 bolívares. De acuerdo con el reporte de la institución. El monto puede ser cancelado a través de la tarjeta SUVE de color rojo.

"Una vez más el Metro de Caracas cumple las instrucciones del Gobierno Nacional, de ofrecer el traslado efectivo de los usuarios con el fin de un mayor disfrute en estas fiestas carnestolendas", indicaron las autoridades del Metro..

