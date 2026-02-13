Resumen semanal (07/02 - 13/02) de la marca 2001: Acuerdos con EEUU incluyen aumento de la producción de petróleo, gas y energía eléctrica

Suscríbete a nuestros canales

En lo que fue la semana del 7 al 13 de febrero, Venezuela recibió al Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, el diplomático estadounidense de más alto rango que visita el país en los últimos 30 años.

Wright se reunió con la Presidente encargada, Delcy Rodríguez, para conversar sobre los acuerdos petroleros con los que ambos países piensan trabajar. El funcionario indicó que emiten licencias para que las empresas venezolanas puedan comprar insumos y aumentar la producción de petróleo, lo que equivale a más empleos e ingresos por las exportaciones.

En temas internacionales, Estados Unidos ordenó el despliegue de un segundo portaaviones a la región de Medio Oriente para aumentar la presión sobre Irán, con el objetivo de llegar a un acuerdo nuclear.

En cuanto a deportes, Navegantes del Magallanes peleará está noche por el título del campeón de la Serie de las Américas. Se enfrentarán en el Estadio Monumental de Caracas contra Caimanes de Barranquilla y esto podrán verlo por las pantallas de Meridiano TV a partir de las 7:30 de la noche.

Mientras que en farándula, la venezolana Lele Pons presentó formalmentea su hija Eloisa, junto a su esposo, el cantante puertoriqueño Guaynaa, a quien mantuvieron fuera de las cámaras desde que nació, hace casi 7 meses.

