Dónde comprar regalos de San Valentín baratos en EEUU: conoce las cuatro tiendas más asequibles

El Día de San Valentín no tiene que vaciar tu cuenta bancaria. Este 2026, los consumidores en Estados Unidos están buscando maneras de ajustar su presupuesto sin renunciar al romanticismo.

Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF), se espera que la gente gaste un promedio de 188 dólares este año, pero con un poco de ingenio y eligiendo las tiendas adecuadas, puedes celebrar la ocasión sin gastar una fortuna.

Cómo ahorrar en San Valentín: Ranking de las tiendas con los precios más bajos en regalos

1. Dollar Tree: El paraíso de los detalles por menos de $5

Si quieres sacar el máximo provecho a cada centavo, Dollar Tree es el rey indiscutible.

Un análisis reciente de GOBankingRates revela que artículos como ositos de peluche con aroma a chocolate y globos metalizados se pueden encontrar por solo $1.25, mientras que en tiendas como Walmart, esos mismos productos pueden costar más de $14.

Esta tienda es perfecta para:

Tarjetas de felicitación: Tienen una gran variedad de diseños a solo $1.

2. Target y su famosa "Sección de $5 o menos"

Target sigue siendo la opción preferida para quienes buscan un balance entre estilo "chic" y precios accesibles.

Su sección Bullseye’s Playground, que se encuentra justo a la entrada, ofrece velas aromáticas, pequeños juegos de mesa para parejas y decoración de cerámica a precios que van de $1 a $5.

Según el sitio oficial de Target, en 2026 han lanzado colecciones exclusivas de marcas como A New Day y Mondo Llama, que incluyen kits de manualidades para parejas y accesorios de moda desde $5.

3. TJ Maxx y Marshalls: Marcas de lujo a precios de outlet

Si buscas regalar perfumes, joyería o ropa de marca sin romper el banco, TJ Maxx es la parada obligatoria.

Reseñas de compradores en YouTube y foros de consumo indican que estas tiendas ofrecen sets de cuidado de la piel de marcas premium y chocolates gourmet europeos con descuentos de hasta el 50% en comparación con las tiendas por departamentos tradicionales.

4. Amazon: ofertas tecnológicas y personalización

Amazon se ha convertido en el rey de los regalos de última hora gracias a su membresía Prime.

Fuentes como NBC News informan que para este San Valentín 2026, el gigante minorista ha lanzado descuentos de hasta el 50% en dispositivos como el Echo Spot y cámaras instantáneas Fujifilm Instax.

Además, es el sitio ideal para encontrar joyería personalizada que llega en menos de 48 horas.

