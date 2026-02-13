¿A cuánto puede subir la producción de Chevron en Venezuela este año? Chris Wright lo dice

Suscríbete a nuestros canales

El Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó este jueves que la producción de la gigante estadounidense Chevron tiene el camino despejado para alcanzar los 300.000 barriles por día (bpd) en territorio venezolano.

Estas declaraciones se produjeron durante una visita oficial a los campos de la Faja Petrolífera del Orinoco, donde Wright estuvo acompañado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La meta de los 300.000 barriles representa un incremento significativo respecto al desempeño de la compañía el año pasado:

La producción del 2025, se mantuvo en un rango de entre 225.000 y 240.000 bpd.

Según Wright, "no hay ninguna duda" de que la infraestructura y la zona tienen la capacidad para llegar a los 300.000 bpd, siempre que los acuerdos políticos y económicos sigan fluyendo con fluidez.

Se trata de lograr que los dos acuerdos, político y económico, sean lo más fluidos entre nuestros países, pero no cabe duda de que Chevron pueda aumentar la producción de esta instalación, esta zona, a los 300.000 barriles por día. No hay ninguna duda al respecto», dijo Wright, según una traducción del canal estatal Venezolana de Televisión.

