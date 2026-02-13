Comercio

Venta de bolsa de comida en Guarenas este 14 de enero: conozca el precio del combo con 11 productos

El operativo contará con un despliegue de asistencia médica dirigido a los adultos mayores

Por Jerald Jimenez
Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 09:02 pm
Venta de bolsa de comida en Guarenas este 14 de enero: conozca el precio del combo con 11 productos
Foto: Referencial

El sábado 14 de febrero, se llevará a cabo el mercado a cielo abierto denominado "Leales a Nuestra Tierra" en la ciudad de Guarenas, estado Miranda.

La actividad comercial y social tendrá lugar específicamente en la calle principal del sector 27 de Febrero, iniciando a las 9:00 a. m. y extendiéndose hasta las 3:00 p.m, informó @venezuelasiemprevence a través de su cuenta en Instagram.

Venta de alimentos y ahorro comunitario

El objetivo central del evento es el expendio de productos básicos a través de un esquema de ahorro para los residentes de la zona. Durante la jornada, los asistentes podrán adquirir un combo especial de alimentos por un costo de 3.200 Bs.

  • Harina: 2 kg.

  • Arroz: 2 kg.

  • Salsa de tomate: 1 unidad (397 gr).

  • Sardina: 2 unidades (170 gr).

  • Azúcar: 1 kg.

  • Sal: 1/2 kg.

  • Leguminosa: 1 kg.

  • Aceite: 800 ml.

  • Pollo: 2.3 kg aproximadamente.

Servicios de salud y recreación infantil

Además de la distribución de suministros, el operativo contará con un despliegue de asistencia médica dirigido prioritariamente a los adultos mayores de la comunidad. Esta atención de salud se realizará de forma simultánea a la venta de productos para facilitar el acceso a chequeos básicos.

Para el público infantil, la planificación incluye un área de esparcimiento. Los organizadores confirmaron la instalación de colchones inflables, sesiones de pintacaritas, dinámicas de juegos y entrega de diversos premios para los niños que asistan con sus familiares.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
gastronomía
Estados Unidos
Viernes 13 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América