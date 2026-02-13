Venta de bolsa de comida en Guarenas este 14 de enero: conozca el precio del combo con 11 productos

El sábado 14 de febrero, se llevará a cabo el mercado a cielo abierto denominado "Leales a Nuestra Tierra" en la ciudad de Guarenas, estado Miranda.
La actividad comercial y social tendrá lugar específicamente en la calle principal del sector 27 de Febrero, iniciando a las 9:00 a. m. y extendiéndose hasta las 3:00 p.m, informó @venezuelasiemprevence a través de su cuenta en Instagram.
Venta de alimentos y ahorro comunitario
El objetivo central del evento es el expendio de productos básicos a través de un esquema de ahorro para los residentes de la zona. Durante la jornada, los asistentes podrán adquirir un combo especial de alimentos por un costo de 3.200 Bs.
Harina: 2 kg.
Arroz: 2 kg.
Salsa de tomate: 1 unidad (397 gr).
Sardina: 2 unidades (170 gr).
Azúcar: 1 kg.
Sal: 1/2 kg.
Leguminosa: 1 kg.
Aceite: 800 ml.
Pollo: 2.3 kg aproximadamente.
Servicios de salud y recreación infantil
Además de la distribución de suministros, el operativo contará con un despliegue de asistencia médica dirigido prioritariamente a los adultos mayores de la comunidad. Esta atención de salud se realizará de forma simultánea a la venta de productos para facilitar el acceso a chequeos básicos.
Para el público infantil, la planificación incluye un área de esparcimiento. Los organizadores confirmaron la instalación de colchones inflables, sesiones de pintacaritas, dinámicas de juegos y entrega de diversos premios para los niños que asistan con sus familiares.
