Gledys Ibarra celebra 45 años de carrera con un emotivo regreso al cine internacional

La actriz venezolana Gledys Ibarra conmovió a sus seguidores al compartir un momento profundamente significativo en su trayectoria artística: 45 años después de pronunciar su primera línea en la televisión venezolana, celebró su regreso a la gran pantalla, esta vez en una producción internacional estrenada en Inglaterra y en un idioma distinto al suyo.

Ibarra forma parte del elenco de la película Crime 101, donde comparte escena con el nominado al Óscar Barry Keoghan, bajo la dirección del cineasta Bart Layton. Su participación, aunque breve, representa para la actriz un logro cargado de simbolismo personal y profesional.

De Venezuela al cine británico

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Gledys mostró imágenes junto a sus compañeros de reparto y, al final del álbum, se dejó ver a sí misma, acompañando la publicación con un mensaje cargado de emoción.

En sus palabras, recordó que han pasado 45 años desde aquella “hermosa primera línea” en la televisión venezolana junto a Víctor Cámara, bajo la dirección de César Enríquez. Hoy, cuatro décadas y media después, regresa a la pantalla con “seis segundos y una línea”, pronunciada a 7.500 kilómetros de distancia y en otra lengua.

Seis segundos con profundo significado

La actriz explicó que esta nueva línea tiene el mismo valor que la primera, porque, según expresó, ha sido ganada con esfuerzo. Al asistir al estreno de Crime 101 en Inglaterra, vivió el momento en silencio, describiéndolo como un silencio reflexivo y profundo.

Relató que al verse en pantalla no solo observó su breve aparición, sino también todo el camino recorrido para llegar hasta allí. Recordó que, como aquella primera vez, lloró por el privilegio de formar parte del proyecto. “Pudo ser cualquier otra actriz con esos seis segundos”, escribió, destacando que esta vez comparte escena con Barry Keoghan bajo la dirección de Bart Layton.

Agradecimiento y determinación

En su mensaje, Gledys Ibarra también dedicó palabras de agradecimiento a su agente, Edwin Lowe, por el acompañamiento constante en cada paso dentro de la industria.

Su publicación cerró con una frase que resume su espíritu de perseverancia: “Pa’ lante es pa’lla”. Una declaración que refleja que, pese a los años de trayectoria, mantiene intacta la determinación de seguir avanzando en su carrera artística, celebrando cada oportunidad como si fuera la primera.

