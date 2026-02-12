Chepa Candela: Stephany Absali alborotó las redes sociales con un cacareado homenaje en El Callao

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Jelouuu,!!...y casi, casi terminando la semana, nuevamente, ¡¡Heme aquí!! en este diario cotilleo para batirles ¡sabroso y divino! toditos esos chismes, brollos, bretes, rollos, tretas y tramoyas de la movida farandulera de este país…y un poquito más allá…Yyy arrancando por el principio les bato que definitivamente

STEPHANY ABASALI

STEPHANY ABASALI sabe manejarse muy bien a nivel mediático…y como en estas últimas semanas, andaba como desaparecida del mapa., luego de la alharaca que se armó con el plantón que le aplicaron en la pasada edición del Miss Venezuela, volvió a enfilar baterías y antes de arrancar a los predios niuyorkinos para asistir al Fashion Week, que se celebró anoche en la “La ciudad de los rascacielos”, se encargó de que todos supieran, y en especial la gente de Venevisión, que en Bolívar, su estado natal, había sido el centro de un gran homenaje, el mismo que le negaron en el canal de la Colina cuando le tocó entregar la corona a su sucesora Clara Vegas, el 4 de diciembre del año pasado…¡Síii, señores!...La susodicha, que resultó siendo una “fiera” en lo que respecta a hacer bulla publicitaria le habría ordenado a su equipo de trabajo que “plis” no dejaran pasar por debajo de la mesa el tributo que recientemente le brindaron en El Callao, donde fue recibida “con bombos y platillos” y cuyas calles fueron adornadas con grandes pancartas, consignas y enormes pantallas LED donde fueron proyectadas las imágenes de su participación en el Miss Universo 2025 y le fue montada una gran tarima para que la exMiss Venezuela se dirigiera a todos los que la apoyaron en su momento…La Stephany Abasali se emocionó muchísimo con el cacareado homenaje, que fue tremenda cachetada a los productores de la elección de Miss Venezuela, encabezados por el Brian Ubrea, quien demostró no haber heredado nada de la creatividad del “Cubanito Golden” (Entiéndase: Joaquín Riviera)…y puso la torta ¡“con velita y todo”! pues lo que se vio en pantalla fue bien decepcionante…¡”Zapatero a sus zapatos”! y que se quede bailando…Por cierto que varios fueron los venezolanos ligados al mundo missérico, que hicieron acto de presencia en el Fashion Week…y además de Clara Vegas Y Stephany Abasali, mis fuentes internacionales se tropezaron con el JULIO CÉSAR PRINCE, quien fue invitado al importante evento donde se dio cita “la crema y nata” de la moda de todo el globo terráqueo…y en donde el presidente del Miss Earth Venezuela, el Miss Universo Cuba y otros concursos se codeo con un gentío…y “agarró datos” para el montaje de los certámenes que tiene en agenda sobre los cuales ya está montado, porque según le comentó a una de mis fuentes misséricas, los hará todos este año…y en pocos días retornará a Caracas para instalarse durante algunas semanas para ”darse duro” con los respectivos castings…

SABADO SENSACIONAL

Yyy “avanti” con el cotilleo, les cuento que los cambios en SABADO SENSACIONAL , vienen rodando (Y serán inevitables), ya que con el lamentable fallecimiento de la querida Helena Rosas, quien durante años fue el cerebro del maratónico de Venevisión, cuyas riendas agarró tras morir su creador Ricardo Peña, tendrán que buscarle sustituta ¡con la urgencia del caso!...mucho más si quieren devolverle la vida a este espacio que para nadie es un secreto que sigue de “capa caída”…De los pasillos de Venevisión me llegó la onda que el nombre que más se está batiendo para encargarse de la producción de SS es el de Andrés Malavé, que por mucho tiempo trabajó al lado de la recordada productora fallecida…y es la persona ideal para ese cargo…y ojo, de darse el nombramiento no la tendrá fácil, pues tendrá al frente la responsabilidad de darle nuevos aires al programa más longevo de la televisión latinoamericana, al cual deberá sacar del foso…y devolverle el arrase que tenía…”Será un reto grandísimo”, se dejó escuchar en los pasillos del canal de la colina…

