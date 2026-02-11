"No los queremos aquí": comerciante venezolano sufre brutal golpiza por parte de funcionarios policiales

Suscríbete a nuestros canales

Un vendedor ambulante venezolano fue víctima de una brutal golpiza por parte de funcionarios policiales, quienes proferían insultos xenófobos en su contra.

El lamentable incidente se registró en la comunidad de Estación Central, en Santiago de Chile. Por este hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una demanda.

El suceso denunciado ocurrió el pasado 27 de octubre de 2025, cerca de las 11:30 de la mañana. Sin embargo, la querella se interpuso el 29 de enero de este año.

"No los queremos aquí, extranjeros culiaos"

De acuerdo con los reportes del incidente, la víctima es un hombre adulto de 53 años, de nacionalidad venezolana.

El día de los hechos, la víctima de iba camino hacia un terminal de buses para vender comida en su carro de mercadería. Repentinamente, habría sido interceptado por un vehículo de la policía municipal de Santiago.

El documento entregado a las autoridades indicó que la víctima intentó huir por su condición migratoria irregular, debido a que ingresó por un paso no habilitado en 2013. A pesar de ello, fue alcanzado y abordado por unos ocho funcionarios.

Lo rodearon para quitarle su carro de alimentos y vociferaron insultos xenófobos como “No los queremos aquí, extranjeros culiaos, fuera del país”.

En medio del caso, la Municipalidad de Santiago descartó que se tratara de funcionarios de esa comuna, debido a que, de acuerdo con una investigación interna, el lugar de los hechos no corresponde a guardias de Santiago, sino de Estación Central.

Tras ser agredido verbalmente, la víctima entrega su carro, pero antes quiso sacar la bombona de gas que estaba conectada. Fue entonces cuando un guardia lo acusó de intentar sacar un cuchillo y lo atacó físicamente.

“Un guardia le propinó una patada en la pantorrilla; otro lo empujó contra una pared, provocando que se golpeara la cabeza y cayera al suelo. Estando en el suelo, otros funcionarios continuaron golpeándolo con palos en todo el cuerpo, causándole la pérdida de conocimiento. Tras la agresión, uno de los funcionarios lo dejó a un costado de la calle y todos se retiraron sin prestarle auxilio”, narra la querella citada por el medio The Clinic.

El venezolano sufrió lesiones severas

Dos testigos denunciaron lo ocurrido ante la Policía de Chile (Carabineros). El personal policial llegó una hora después y trasladó a la víctima al Hospital San Juan de Dios.

El personal médico confirmó las lesiones. La víctima presentó dolores en varias partes del cuerpo, náuseas y pérdida de conocimiento. El vendedor ambulante dejó el hospital cerca de las 11:00 de la noche del 27 de octubre.

La víctima sufrió lesiones graves tras la golpiza y también registró secuelas. “Padece de dolores de cabeza, mareos, dolores en la columna y oído, con la posibilidad de haber perdido porcentaje de la audición, razón por la cual se encuentra en proceso de trámite para la realización de exámenes médicos adicionales”, reporta la acción judicial.

