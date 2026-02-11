Ataque de pánico causa accidente en atracción mecánica en Táchira: balance de heridos

Suscríbete a nuestros canales

El pasado lunes en el parque de atracciones instalado en Pueblo Nuevo, municipio San Cristóbal del estado Táchira, registró un hecho lamentable.

De acuerdo a un balance oficial por parte del Director de Protección Civil de Táchira Yesnardo Canal, siete personas resultaron lesionadas tras el incidente entre Ellos seis niños y un adulto.

Contrario a las primeras especulaciones sobre el estado de las máquinas, las autoridades señalaron que el origen del accidente fue humano.

Una adolescente de 13 años sufrió una fuerte crisis de pánico mientras se encontraba en lo alto de la "Rueda de la Fortuna".

“La menor de edad genera una crisis de pánico, cayendo en el techo de la góndola que seguía y al caer en ella le hace movimiento de balanceo y otros dos menores de edad más caen al vacío y así sucede con las siguientes góndolas”, agregó. Canal

Debido al pánico, la menor cayó sobre el techo de la góndola inferior, generando un movimiento de balanceo violento.

Este impacto provocó que otros dos niños cayeran al vacío, seguidos por otros ocupantes de las góndolas sucesivas.

Personal capacitado realizó tres revisiones exhaustivas a la estructura tras el incidente y confirmó que no hubo fallas mecánicas. La atracción operaba bajo los parámetros normales.

Los seis niños y la adulta herida fueron trasladados a centros asistenciales cercanos. Según el último reporte médico de este martes, todos se encuentran en situación estable y bajo observación por traumatismos leves y el impacto emocional.

