¿Quieres crear una agencia de viajes y turismo en Venezuela? Avavit te presenta el paso a paso para registrarla

Suscríbete a nuestros canales

Emprender en el sector de viajes en Venezuela requiere más que entusiasmo; la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT) enfatiza que la formalidad, legalidad y capacitación son los tres pilares para no morir en el intento.

Constitución de la empresa

Reserva tu nombre, recomiendan buscar ante el SAPI.

Acta constitutiva

En ella debe aparecer objeto social

Capital social, ajustado a los montos mínimos exigidos por el Registro Mercantil.

Aspectos Formales

Obtención del RIF antes el SENIAT.

Sellado y foliado de los libros contables obligatorios en el Registro Mercantil

Inscripción en organismos como INCES, IVSS, FAOV, MPPPSST.

Permisos municipales como Potente de Industria y Comercio.

Conformidad de uso (Bomberos y Alcaldía).

Registro ante el Ministerio de Turismo (Mintur)

Luego de tener acta constitutiva y RIF, debes realizar ante el Mintur el Registro Turístico Nacional (RTN), deben inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos.

Luego de obtener el RNT, debes tramitar la Licencia de Turismo, esto se otorga para poder operar como agencia, debes obtener un lugar físico.

Demás obligaciones legales contempladas en la Ley Orgánica de Turismo, entre ellos la recaudación del 1%.

Cumolor con los deberes formales formales establecidos en el artículo 46 de la Ley Orgánica de Turismo.

Se recomienda

Luego que la empresa esté constituida, lo ideal es registrar el nombre en el SAPI.

Normas COVENIN, se recomienda cumplir con las normas técnicas de calidad.

Si deseas emitir boletos aéreos internacionales directamente y no a través de una operadora, debes certificarte ante la International Air Transporte Association (IATA).

Aunado a eso, AVAVIT pone su página web para informacion de cursos para capacitación.

Tenemos a tu disposición la oferta de cursos que será tu mejor aliada, visita: www.avavit.org

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube