¡Fin de ciclo! José Alguacil no seguirá como manager de los Leones del Caracas

La directiva de los Leones del Caracas confirmó este martes el fin del vínculo laboral con el estratega José Alguacil. La decisión se hace pública tras culminar la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), donde el conjunto capitalino finalizó en el último puesto de la tabla de clasificación.

La etapa de Alguacil al frente del equipo melenudo se extendió por cinco campañas consecutivas. Durante su gestión, el equipo alcanzó la fase de Round Robin en sus tres primeros años de manera ininterrumpida.

El punto más alto de su ciclo se registró en la zafra 2022-2023, periodo en el que Leones del Caracas conquistó su título número 21 y obtuvo el subcampeonato en la Serie del Caribe.

A través de un comunicado oficial, la organización capitalina expresó su gratitud hacia el estratega por su labor y por consolidar una etapa de alta competitividad para la franquicia. No obstante, los resultados deportivos mostraron un descenso en las últimas dos ediciones del torneo invernal.

Estadísticas destacadas de Alguacil

El rendimiento colectivo del equipo sufrió un revés importante en la temporada 2024-2025, cuando quedaron eliminados en la instancia del Comodín frente a los Tigres de Aragua.

Esta tendencia se acentuó en la recién finalizada campaña 2025-2026, en la cual el equipo registró una marca de 24 victorias y 32 derrotas, ubicándose en el fondo de la tabla de posiciones, informó Meridiano.

En cuanto al registro histórico de José Alguacil con los melenudos, el estratega deja la organización con una marca en Ronda Regular de 169 victorias y 152 derrotas.

En la fase de Round Robin acumuló 24 triunfos y 24 reveses, dejando un balance general definitivo de 193 victorias y 176 derrotas durante su permanencia en el banquillo capitalino.

