Ejecutivo alcanza acuerdo con el sector privado para intervenciones quirúrgicas: ¿Qué casos se atenderán?

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este martes que concretaron el “Plan de articulación Sector Público con Sector Privado”, una estrategia diseñada para agilizar y atender las intervenciones pendientes en el sistema de salud nacional.

Desde la Comuna “8 Raíces de Los Mecedores”, en la parroquia La Pastora, Rodríguez lideró el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales, donde destacó que esta unión de capacidades busca dar respuesta inmediata a los ciudadanos afectados por las limitaciones del sistema sanitario.

“Este plan servirá para atender la deuda quirúrgica que tenemos en el país, producto del bloqueo criminal”, aseguró la alta funcionaria.

Prioridades de atención inmediata

Rodríguez detalló que el esfuerzo conjunto ya se encuentra materializado en áreas críticas de la medicina, priorizando patologías de alta demanda.

Los planes que ya están en ejecución incluyen:

Hemodinamia: Procedimientos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Cardiología: Colocación de marcapasos para pacientes con patologías cardíacas.

Oftalmología: Operaciones de cataratas para recuperar la visión de miles de ciudadanos.

Esfuerzo propio

La presidenta encargada enfatizó que la articulación entre las clínicas privadas y los hospitales públicos es una respuesta estratégica para garantizar el derecho a la salud.

“El país tiene el reto de superar el bloqueo con esfuerzo propio para avanzar, y ya en esa articulación sector público-sector privado de salud, podemos atender esta deuda quirúrgica”, concluyó Rodríguez.