Bancamiga impulsa el potencial agrícola e industrial de Yaracuy con su nueva sede

Para contribuir a impulsar el crecimiento del estado Yacacuy, Bancamiga inauguró este 10 de febrero la agencia San Felipe, la primera del estado Yaracuy y la número 51 de la institución.

Ante la presencia de importantes representantes de los sectores económicos y políticos de la región, el presbítero José Gregorio Carreño Guzmán, sostuvo que la oficina de Bancamiga se convierte a partir de ahora en un aliado fundamental para el desarrollo de la familia yaracuyana y el progreso del estado.

La inauguración de la agencia estuvo precedida por cinco semanas de operaciones (desde el 29 de diciembre) al público, que permitieron al equipo que lidera la gerente Maribel Pérez abrir 850 cuentas entre jurídicas y personales, incluyendo cuentas en divisas y Kids para niños y adolescentes entre los 9 y 17 años cedulados.

En los modernos espacios, los clientes tienen a su disposición la posibilidad de conocer en detalle los beneficios de la Tarjeta de Débito Mastercard Bancamiga, que permite pagar en puntos de venta nacionales y fuera del país, hacer retiros de cajeros automáticos en el exterior y efectuar compras en línea de manera rápida y con altos estándares de seguridad.

También pueden adquirir los modernos Puntos de Venta, los únicos en el mercado que ofrecen el pago y recarga de servicios telefónicos de Digitel, Movistar, Movilnet y Cantv; Inter y Simple TV, además de sellar el 5y6. Los comercios reciben su liquidación diaria, incluyendo fines de semana y feriados.

Desde la agencia San Felipe, Bancamiga busca atender y ofrecer los innovadores productos y servicios a los habitantes de las poblaciones de los municipios Independencia, Veroes, Manuel Monge, Nirgua y Bolívar, convirtiéndose en un motor del crecimiento de una región con alto potencial agrícola, ganadero, industrial y turístico.

La primera agencia del estado Yaracuy está ubicada en la avenida Libertador, cruce con calle 6, edificio Hermanos Domingues, PB, municipio San Felipe.

