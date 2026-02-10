¿Se acabó la reventa? La ley de California que prohibiría cobrar más del 10 % por entradas

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva ofensiva legal en California busca devolver los conciertos a los verdaderos seguidores, poniendo un freno drástico a los revendedores que han convertido el entretenimiento en un mercado de lujo inaccesible.

Con el respaldo de estrellas de la música y una reciente orden ejecutiva federal, el estado dorado se prepara para prohibir los precios desorbitados en el mercado secundario.

La Ley AB 1720: adiós al sobreprecio del 500 %

El asambleísta demócrata Matt Haney ha presentado la "Ley de los Fanáticos de California" (AB 1720), una propuesta que promete cambiar las reglas del juego para siempre. Si se aprueba, la reventa de entradas tendrá un techo infranqueable:

Límite del 10%: Ningún revendedor podrá cobrar más del 10% sobre el valor nominal original de la entrada.

Eventos incluidos: La medida aplicará para conciertos, shows de comedia y obras de teatro.

Excepciones: Por ahora, los eventos deportivos quedarían fuera de esta regulación.

"Hoy en día, revendedores profesionales y bots compran entradas en segundos y las revenden con precios desorbitados", denunció Haney, señalando que en plataformas secundarias los fans terminan pagando el doble o el triple del costo inicial.

De Billie Eilish a Kid Rock: un frente unido

La frustración no es solo de los fans; los artistas están liderando la carga. Más de 250 músicos, incluyendo a Billie Eilish y Lorde, han firmado cartas exigiendo una reforma al sistema de boletaje.

A nivel federal, la presión también ha escalado. En un movimiento inusual, el presidente Donald Trump se unió al músico Kid Rock en la Casa Blanca para firmar una orden ejecutiva que busca frenar la especulación de intermediarios.

Esta orden instruye al Tesoro y a la Fiscalía General a vigilar de cerca que los revendedores cumplan estrictamente con las normas del IRS, eliminando la "zona gris" fiscal en la que operan muchos especuladores.

¿El fin de los bots y la especulación?

El problema principal radica en el uso de tecnología para acaparar entradas apenas salen a la venta. Los datos muestran que la "experiencia de compra" se ha vuelto un enigma frustrante para el consumidor promedio.

Con la nueva ley de California, el incentivo económico para usar estos bots desaparecería, ya que el margen de ganancia sería mínimo.

De implementarse con éxito, California sentaría un precedente nacional que obligaría a plataformas como StubHub y Ticketmaster a ajustar sus algoritmos de reventa para cumplir con el límite del 10%.

