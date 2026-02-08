¿Tienes patio en Florida? Conoce la ley que te permitirá construir un anexo y subir un 25% el valor de tu propiedad

Suscríbete a nuestros canales

La crisis de vivienda en Florida, Estados Unidos (EEUU), podría estar cerca de encontrar un alivio directo en los patios de miles de familias, sobre todo para aquellas que tengan terreno suficiente como para construir otra casa.

Esto se debe a la ambiciosa propuesta para facilitar la construcción de Unidades de Vivienda Accesorias (ADU), conocidas en nuestra comunidad como "anexos", "eficiencias" o apartamentos de garaje.

Resulta que ha superado su obstáculo más importante: el Senado de Florida aprobó el proyecto de ley SB 48 de forma unánime.

Esta medida busca que los dueños de casas unifamiliares tengan el derecho legal de ampliar sus propiedades para alojar a familiares o generar ingresos extra, eliminando las costosas y lentas trabas que imponen los gobiernos locales.

Destacado: un anexo legalizado puede incrementar el valor de tu propiedad entre un 15% y un 25%, siendo una de las inversiones más inteligentes en el mercado actual.

¿Qué falta para que la ley sea aprobada?

Es fundamental entender en qué punto nos encontramos para evitar multas por construcciones prematuras:

Aprobación en el Senado: el pasado 4 de febrero de 2026, los senadores votaron 38-0 a favor de la medida.

el pasado 4 de febrero de 2026, los senadores votaron 38-0 a favor de la medida. Paso pendiente: la ley se encuentra ahora en la Cámara de Representantes para su votación final.

la ley se encuentra ahora en la Cámara de Representantes para su votación final. Entrada en vigor: de ser firmada por el Gobernador, la ley entraría en vigor el 1 de julio de 2026. Las ciudades tendrían hasta diciembre de este año para actualizar sus reglamentos.

¿Qué podrás hacer con esta nueva normativa?

La ley obligará a las ciudades y condados (como Miami-Dade, Broward o Orange) a permitir estas construcciones "por derecho propio".

Esto significa:

Sin audiencias públicas: Ya no necesitarás pedir permiso en reuniones municipales para construir un anexo si cumples con el código de construcción. Sin requisitos de parqueo: La ley prohíbe que se exija añadir espacios de estacionamiento adicionales, una de las trabas más comunes en el pasado. Protección de impuestos: Mantendrás tu exención de vivienda principal (Homestead Exemption) aunque construyas y rentes el anexo.

+ Se estima que miles de personas mayores en Florida podrán usar estas "granny flats" (casitas de abuela) para vivir cerca de sus hijos, evitando los altos costos de los centros de asistencia.

Además, hay que tener en cuenta que, actualmente, algunos bancos locales están lanzando préstamos específicos para ADUs, permitiendo usar el valor proyectado de la renta para calificar al crédito.

Reglas para el alquiler: el límite de los 30 días

Para proteger la tranquilidad de los barrios residenciales, la versión actual de la ley (SB 48) incluye un detalle vital.

Estas unidades no podrán usarse para alquileres de cortísimo plazo (tipo Airbnb de fin de semana).

Los contratos deberán ser de al menos un mes (30 días), enfocándose en vivienda para trabajadores, estudiantes o familiares.

Recomendaciones a seguir en 2026

No construyas "a la brava": aunque la zonificación sea más flexible, sigues necesitando permisos de construcción y electricidad . Las multas por construir sin permiso en Florida pueden superar los $500 diarios.

aunque la zonificación sea más flexible, sigues necesitando . Las multas por construir sin permiso en Florida pueden superar los $500 diarios. Consulta con un arquitecto: ve preparando planos que cumplan con el código de construcción contra huracanes de Florida, ya que esto seguirá siendo obligatorio.

ve preparando planos que cumplan con el código de construcción contra huracanes de Florida, ya que esto seguirá siendo obligatorio. Beneficio para inmigrantes: ser dueño de casa y solicitar estos permisos es un derecho de propiedad que no depende de tu estatus migratorio. Es una excelente vía para asegurar estabilidad financiera familiar.

